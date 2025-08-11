Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Analist Peter Vandenbempt ziet in de speelstijl die trainer Besnik Hasi wil doorvoeren een positieve ontwikkeling voor Anderlecht. Ondanks de 2-3 nederlaag tegen Zulte Waregem benadrukt hij dat de fans vooral blij zijn met de manier van voetballen die de coach nastreeft.

"Het is een keuze van Hasi, een manier van voetballen die aanslaat bij de fans. De supporters genoten ervan," zegt Vandenbempt. "Na de 2-2 van Bertaccini zouden ze met een goed gevoel naar huis gegaan zijn, maar dat is nu niet het geval."

Vandenbempt merkt wel op dat het niveau van Anderlecht momenteel schommelt. "Het is op dit moment met hoogtes en laagtes", stelt hij vast. Die wisselvalligheid maakt de ploeg kwetsbaar. "Op deze manier gaan veel betere ploegen nog meer schade kunnen aanrichten", waarschuwt hij.

Beterschap in vergelijking met Riemer

Toch benadrukt de analist dat de huidige speelstijl een stap in de goede richting is, vooral vergeleken met de periode onder de vorige coach Brian Riemer. "Van de wedstrijden onder Riemer werd niemand echt vrolijk. Ondanks de sterke resultaten was er daar terecht veel kritiek op", zegt Vandenbempt.

Hij noemt de aanpak van Hasi de weg die Anderlecht moet inslaan. "Dit is de weg die Anderlecht moet inslaan", aldus de analist. "Om die aanpak vol te houden moet je natuurlijk wel snel stabiel worden."

Een belangrijke kanttekening daarbij is het belang van een betere defensieve organisatie. "Je moet métier en snelheid achterin erbij halen als je met zoveel risico voetbalt", benadrukt Vandenbempt. Alleen dan kan Anderlecht de beloofde dominantie ook in resultaten omzetten.