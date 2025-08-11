Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven

De zomerhit bij Anderlecht is natuurlijk Nilson Angulo. Op een punt waar we een beetje hallucineren bij het lezen van de opwinding rond zijn persoon, de genoemde bedragen en het idee van een transfer al deze zomer.

Vier goede wedstrijden. Dat is wat Nilson Angulo (22 jaar) heeft gespeeld voor RSCA, tegen Westerlo, Cercle en tegen Tiraspol en Häcken in Europa. Vier goede wedstrijden en twee prachtige doelpunten van de Ecuadoraan, van wie niemand ooit heeft getwijfeld dat hij af en toe voor spektakel kon zorgen.

In een somber RSCA dat ontbeert aan artiesten, is dit natuurlijk genoeg om de revelatie van het begin van het seizoen te zijn, samen met Enric Llansana en Nathan De Cat, elk in een ander soort stijl. Anderlecht zoekt naar een spectaculaire en beslissende vleugelspeler sinds het vertrek van Amuzu en Dreyer; de afwezigheid van César Huerta als gevolg van de Gold Cup gaf Angulo de kans om die rol op zich te nemen.

Afgelopen weekend, net als alle Paars-Witten, ging Angulo echter langs zijn onderwerp heen. Ook tijdens de verplaatsing naar BK Häcken had hij moeilijkheden, zonder de slechtste op het veld te zijn maar nog steeds zonder de noodzakelijke X-factor.

Anderlecht heeft Angulo nodig, Angulo heeft Anderlecht nodig

En deze twee prestaties, verre van rampzalig in absolute zin, benadrukken een punt: als Nilson Angulo iets anders wil zijn dan slechts een zoveelste "zomerhit" (we herinneren ons dat elke zomer werd geschreven dat het "het seizoen van Francis Amuzu" kon zijn, tot we dat begrepen), dan moet hij in staat zijn om de dipjes te vermijden.

De waarde van de Ecuadoraan is erg hoog, en dat is niet alleen omdat hij goed presteert in de Europa League aan het begin van het seizoen. Het is zelfs grotendeels te danken aan zijn uitzonderlijke optredens met zijn nationale ploeg tegen Brazilië en Peru. De interesse van Spaanse ploegen is verbonden met deze buzz in Spaanssprekende landen, bevestigd door de goede prestaties van Angulo sinds de hervatting bij Anderlecht.

In deze context is de verleiding groot om hem te verkopen aan het eerste grote bod dat binnenkomt, met in gedachten de geweigerde transfer van Amuzu naar Nice die vandaag nog steeds algemeen onbegrip veroorzaakt. Maar met een Wereldbeker aan het einde van het seizoen en gezien zijn vooruitgang (en groeipotentieel) zou RSCA veel meer kunnen winnen over een jaar voor Nilson Angulo.

En Angulo zelf lijkt bij Anderlecht verzekerd te zijn van een belangrijke rol, althans als hij op deze weg verdergaat. Dit zou hem zelfvertrouwen en ritme geven richting het Wereldkampioenschap, terwijl een transfer (vooral naar een grote club met sterke concurrentie) gelijk zou staan aan een risico. Beide partijen hebben elkaar nodig: de behoefte aan liquide middelen van RSCA mag Nilson Angulo niet naar de uitgang duwen, en de speler zelf moet begrijpen dat hij er veel bij te winnen heeft door te blijven...