Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

Minutenlang stond Marco Kana voor zich uit te staren na het laatste fluitsignaal. De verdediger begreep niet wat er zojuist gebeurd was, al had hij er zelf ook schuld aan. Anderlecht drukte een hele tweede helft, maar kreeg koudweg het deksel op de neus in de toegevoegde tijd.

Anderlecht leed zondag zijn eerste competitienederlaag van het seizoen, 2-3 thuis tegen Zulte Waregem. Voor Marco Kana is het resultaat teleurstellend, maar geen reden tot paniek. “Ik voelde dat we zouden terugkomen, zelfs toen we 1-0 achter stonden”, zei de verdediger. “Dat hebben we ook laten zien in de tweede helft. Maar op drie momenten zijn we niet lucide en Zulte speelt het goed uit om drie keer te scoren.”

De defensieve cijfers in het Lotto Park zijn opvallend: vijf tegendoelpunten in twee thuiswedstrijden. Kana weet waar het beter moet. “We nemen niet te veel risico’s. We willen dominant zijn, we zijn Anderlecht. Het is aan ons om beter te werken aan de defensieve omschakeling."

"Een van onze sterktes is dat we de tegenstander willen verstikken, maar dat is een risico. Het is een gok die we nemen, maar als we de counters van de tegenstander beter opvangen, kunnen we zulke wedstrijden makkelijker afmaken.”

We moeten voor niemand bang zijn... als we op ons niveau spelen

Toch ziet de 22-jarige verdediger ook iets positiefs in deze nederlaag. “Het is nog maar het begin van het seizoen, we weten dat we nog lang niet staan waar we willen staan. Een match als deze zorgt ervoor dat we nederig blijven. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we ons niveau halen, voor niemand bang hoeven te zijn. In de eerste helft zaten we gewoon niet op ons niveau.”

Kana wil ook de rotatie in de ploeg niet als excuus gebruiken. “Het is begin augustus, het seizoen is nog heel lang. Roteren is normaal, we hebben een brede kern. We zijn Anderlecht, we moeten de intentie hebben om elke match te winnen en dat kan niet met elf spelers alleen.”

Volgens Kana ligt de sleutel in meer concentratie en het beheersen van cruciale momenten. “Als we lucide blijven en de omschakeling beter beheersen, zal zo’n match in de toekomst wél in ons voordeel eindigen.”