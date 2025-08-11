Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Voor het eerst sinds januari 2024 scoorde Marlon Fossey weer in een officiële wedstrijd, en zijn doelpunt was cruciaal in de overwinning van Standard tegen Racing Genk. De kapitein van de Rouches maakte het verschil in een duel waarin Standard zich vooral verdedigend moest wapenen.

Fossey toonde zich na afloop opgetogen over het sterke seizoensbegin van zijn ploeg. Standard slaagde erin om zijn eerste grote test van het seizoen te doorstaan. Ondanks dat Genk de betere kansen kreeg, hielden de Rouches stand en haalden de drie punten binnen.

Fossey erkende eerlijk dat het geen makkelijke wedstrijd was, vooral verdedigend. “We waren in de eerste helft wat slap, maar we hebben gescoord. Daarna kregen we het lastig, Genk raakte de paal en kreeg veel kansen. We konden niet veel ademen, maar we hebben gewonnen. Een overwinning is een overwinning. Dit was een zespuntenwedstrijd: we hebben voorkomen dat zij drie punten pakten en wij namen ze zelf.”

Sclessin, waar 21.575 uitzinnige supporters aanwezig waren, zorgde voor een indrukwekkende sfeer. Volgens Fossey speelde het stadion een grote rol in de zege. “Het geluid van Sclessin grijpt je al bij de opwarming. Het publiek heeft zijn deel gedaan, wij hebben het onze gedaan. Met zo’n connectie kan je elk team in deze competitie verslaan. Het verschil dit seizoen is de ervaring in onze kern. We hebben spelers als Nielsen en Marco, die al jaren op hoog niveau spelen, en dat is een goede mix met de jongeren.”

Tijdens de wedstrijd kreeg Fossey, die vaak de leiding neemt in de verdediging, niet veel kansen om naar voren te trekken. Kort voor het uur wist hij echter een perfecte pass van Thomas Henry te benutten. Met de buitenkant van zijn voet verdubbelde hij de score en bezorgde hij Standard een cruciale voorsprong. Het was zijn eerste doelpunt sinds januari vorig jaar, toen hij tegen Cercle Brugge scoorde.

“De pass van Thomas Henry was ongelooflijk. Toen hij aankwam, dacht ik meteen dat ik moest schieten. Het ging goed en de emoties namen de overhand. Na zo’n lange tijd ben ik blij met de uitvoering en mijn viering. Mijn eerste doelpunt thuis in lange tijd. Als ik dat gevoel elke dag kon hebben, zou ik het doen", aldus een duidelijk opgeluchte Fossey.

Plan B

Ondanks de aanvallen van Genk bleef Standard standhouden, mede dankzij het aanpassingsvermogen van de ervaren spelers. Fossey, samen met middenvelders Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen, hield het team rustig en stelde tactisch bij wanneer het oorspronkelijke plan niet werkte. “We beginnen elke wedstrijd met een tactiek, maar als die niet werkt, moeten wij als leiders ingrijpen. Casper, Marco en ik hebben de ervaring om een plan B te gebruiken. Vandaag hebben we daarmee Genk pijn gedaan.”

Hoewel Fossey al geruime tijd genoemd wordt als mogelijke transfer, lijkt de Amerikaan voorlopig niet van plan Standard te verlaten. “Ik voel me geweldig bij het team, ik kom elke dag graag naar de club. Het is een thuiswedstrijd en ik voel die opwinding al ’s ochtends. Dat gevoel neem ik niet als vanzelfsprekend. We spelen volgende week uit, maar ik kijk er enorm naar uit.”

De volgende uitdaging wacht bij Union, een duel waarin Standard zich nog scherper zal moeten tonen dan tegen Genk. “We zullen minstens even goed moeten zijn, zo niet beter. Als we Union dezelfde kansen geven als Genk, maken zij meer dan één doelpunt. We krijgen een week om ons tactisch voor te bereiden. Het wordt een andere wedstrijd tegen een ander team. Soms heb je niet alleen een tactiek nodig, maar vooral vechtlust", besluit Fossey.