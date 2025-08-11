Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk ging verrassend onderuit op het veld van Standard, iets wat volgens analist Marc Degryse onnodig was. Qua kwaliteit en op basis van het voetbal had Genk net zo goed op kop kunnen staan, meent hij. Maar toch is er één positie die dringend aandacht verdient.

Het gaat om de diepe spits. “Genk zit met een hele ambetante Tolu-situatie. Ik denk dat de club begint te twijfelen of hij wel vertrekt", zegt Degryse in HLN. Ondertussen is aan Oh duidelijk gemaakt dat hij de eerste spits is, maar de vraag blijft of de Zuid-Koreaan dat hele seizoen kan volhouden.

Volgens Degryse is die rol als nummer één vergelijkbaar met die van een keeper: “Je moet aangeven wie de eerste keuze is.” Toch merkt hij dat het spel met Oh voorin anders ligt dan met Tolu. Tegenstanders zakken nu vaker diep terug tegen Genk en proberen snel om te schakelen, iets wat met Tolu in de punt minder evident is.

Ook verdediging nog niet op punt

Daarom raadt Degryse de club aan om een alternatief te zoeken. “Een profiel zoals Tolu, die concurrentie kan aangaan met Oh, zou Genk goed doen”, klinkt het. Zo’n type zou meer variatie en onvoorspelbaarheid in het aanvalsspel brengen.

Naast de spitsendiscussie ziet Degryse nog een ander pijnpunt: de individuele fouten. Hij verwijst daarbij naar het misverstand van Matte Smets op Sclessin. “Dat soort fouten moet scherper aangepakt worden", vindt de analist.

De komende weken beloven cruciaal te worden voor sportief directeur Dimitri De Condé. Het is duidelijk dat de mercato bij Genk nog niet voorbij is. Zo zijn er de gevallen van El Ouahdi en Tolu, maar ook inkomend zou er nog veel kunnen gebeuren.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Toluwalase Arokodare

Meer nieuws

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

13:00
Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

12:20
Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
2
Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

12:40
4
Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

12:50
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

06:10
2
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
14
Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

08:40
12
David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

12:10
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
2
Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

12:00
10
Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

11:00
Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

11:50
La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

10:50
1
Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

10:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

10:00
OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

09:50
Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

10:00
Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
1
David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp Reactie

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

09:15
6
Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

09:00
2
DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

08:20
2
Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

08:00
5
Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

07:20
7
Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

07:40
5
Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Reactie

Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

06:00
7
'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

07:00
Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

06:30
Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Reactie

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

22:50
12
Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

23:10
1
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
1
📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

22:24
8
De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

22:07
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
9
Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

22:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

franchi franchi over Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen" YoniVL YoniVL over Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?" franchi franchi over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Costa4U Costa4U over Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans CringeMedia CringeMedia over Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan" Nevs Nevs over Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven" -URKO -URKO over Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten Boktor Boktor over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Geert66 Geert66 over DAZN met de rug tegen de muur: nieuw voorstel ingediend bij telecomoperatoren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved