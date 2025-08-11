Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Racing Genk ging verrassend onderuit op het veld van Standard, iets wat volgens analist Marc Degryse onnodig was. Qua kwaliteit en op basis van het voetbal had Genk net zo goed op kop kunnen staan, meent hij. Maar toch is er één positie die dringend aandacht verdient.

Het gaat om de diepe spits. “Genk zit met een hele ambetante Tolu-situatie. Ik denk dat de club begint te twijfelen of hij wel vertrekt", zegt Degryse in HLN. Ondertussen is aan Oh duidelijk gemaakt dat hij de eerste spits is, maar de vraag blijft of de Zuid-Koreaan dat hele seizoen kan volhouden.

Volgens Degryse is die rol als nummer één vergelijkbaar met die van een keeper: “Je moet aangeven wie de eerste keuze is.” Toch merkt hij dat het spel met Oh voorin anders ligt dan met Tolu. Tegenstanders zakken nu vaker diep terug tegen Genk en proberen snel om te schakelen, iets wat met Tolu in de punt minder evident is.

Ook verdediging nog niet op punt

Daarom raadt Degryse de club aan om een alternatief te zoeken. “Een profiel zoals Tolu, die concurrentie kan aangaan met Oh, zou Genk goed doen”, klinkt het. Zo’n type zou meer variatie en onvoorspelbaarheid in het aanvalsspel brengen.

Naast de spitsendiscussie ziet Degryse nog een ander pijnpunt: de individuele fouten. Hij verwijst daarbij naar het misverstand van Matte Smets op Sclessin. “Dat soort fouten moet scherper aangepakt worden", vindt de analist.

De komende weken beloven cruciaal te worden voor sportief directeur Dimitri De Condé. Het is duidelijk dat de mercato bij Genk nog niet voorbij is. Zo zijn er de gevallen van El Ouahdi en Tolu, maar ook inkomend zou er nog veel kunnen gebeuren.