Doelman Tobias Lawal legt uit waarom hij voor Racing Genk koos

Tobias Lawal kon zijn eerste basisplaats bij Genk niet vieren met een zege. De Oostenrijker viel wel niets te verwijten.

KRC Genk heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De Limburgers waren de betere ploeg, maar konden zichzelf niet genoeg belonen. Er werd te weinig gedaan met het balbezit.

"Het was moeilijk, ze stonden compact in een diep blok", legt doelman Tobias Lawal uit na de match. "Ze verdedigden met veel discipline dus het was moeilijk om veel kansen te crëeren. Het enige wat we onszelf kunnen verwijten is dat we onze kansen niet benutten. Verder speelden we een goede match."

"We waren goed gestart in de tweede helft. Na 20 minuten zakte het wat in, ik weet niet waarom. Dat moeten we analyseren. Toch denk ik dat er geen groot verschil was tussen de eerste en tweede helft."

De doelman kwam begin juli aan bij Genk. Het was zijn eerste basisplaats in de Jupiler Pro League. Over afspraken heeft hij naar eigen zeggen nog niet gepraat met coach Thorsten Fink.

"Nee, nog niet. Ik ben blij dat ik heb mogen spelen. Volgende week zullen we zien wie de coach opstelt. Ik heb mijn best gedaan", zegt de Oostenrijker.

"Het gaat heel goed. Ik hou van de manier waarop we spelen en dat is ook een reden waarom ik naar hier wou komen. We hebben nog heel wat groeimarge, dus ik kijk uit naar de rest van het seizoen", besluit Lawal.