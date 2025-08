Blijft El Ouahdi bij Genk? Sterkhouder geeft zelf antwoord

KRC Genk zag deze zomer nog niet zoveel spelers vertrekken. Ook Zakaria El Ouahdi speelt nog bij de Limburgers.

KRC Genk kon zondagnamiddag niet winnen tegen Antwerp. De Limburgers speelden goed, maar bleven op een 1-1 gelijkspel steken. Het defensieve voetbal van Antwerp was lastig voor hen.

"We speelden een goede eerste helft met veel kansen", zei Zakaria El Ouahdi na afloop. "Na de rust was het iets minder, omdat ze met zo'n groot blok stonden achteraan. Het was moeilijk om er door te komen."

De vleugelverdediger was beslissend met zijn doelpunt, al had hij er evengoed twee kunnen maken. Antwerp-doelman Senne Lammens bracht op fantastische wijze nog redding op zijn afstandsschot.

"Ik had gehoopt dat hij binnen ging. Achteraf zag ik dat Lammens die bal heel goed uit doel haalde. Tijdens de rust ben ik naar hem gegaan om te zeggen dat hij dat volgende keer niet meer moet doen. Echt een topsave, respect", klinkt het.

El Ouahdi is al lang een publiekslieveling in de Cegeka Arena. Maar er leeft vrees bij de fans dat hij zou vertrekken. Niet onlogisch: de Marokkaanse international kan ongetwijfeld op heel wat interesse rekenen. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt met de club, net als bij Tolu, waardoor hij zou mogen vertrekken.

Maar... "Ik ben gewoon nog een speler van Genk. Ik weet echt van niks. Ik focus me op mijn avontuur in Genk. Ik zit hier goed en ik heb niets te klagen."

El Ouahdi kan de supporters zelfs al geruststellen. "De kans dat ik blijf? 99,9%, dat ik dit seizoen nog hier speel. Er is niks concreet", is hij duidelijk. De liefde van de supporters zit daar zeker voor iets tussen. "Het is leuk dat ze mij toezingen. Dat geeft me veel vertrouwen en motivatie om te blijven."