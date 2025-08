Vincent Janssen ziet al duidelijke titelkandidaat

Antwerp pakte knap een punt op het veld van KRC Genk. Vincent Janssen was tevreden en ziet in Genk al een titelkandidaat.

Antwerp startte zijn seizoen met 2 op 6, maar het waren wel twee goede punten. Afgelopen weekend een gelijkspel tegen Union, nu tegen KRC Genk. Vincent Janssen was tevreden na afloop.

"Ik sta hier met een goed gevoel. We speelden tegen een kanshebber voor het kampioenschap met Genk. Een heel goede ploeg. Als je hier een punt kan pakken, kan je daar blij mee zijn", zei hij.

"Met dit gelijkspel zijn we blijer dan vorige week. Toen zaten er drie punten in. Dit punt is heel lekker. We kunnen trots zijn als team, al was het voetballend misschien niet altijd even goed."

The Great Old speelde enorm defensief op het veld van Racing Genk. Op voetballend vlak kan en moet het beter, maar het spel dat nu gebracht werd, blijkt voorlopig wel te werken.

"We willen wel meer voetballen, maar op dit moment is de manier waarop wij spelen succesvol. We hebben nog genoeg tijd om eraan te werken, en het zal verbeteren. We zijn nog een ploeg in opbouw, met enkele nieuwe jongens", zegt Janssen.

"Misschien komen er nog veranderingen. Genk heeft bijna dezelfde jongens op het veld staan, er is alleen kwaliteit bij gekomen. Maar dat maakt niet uit, we hebben gezien dat we het met deze groep goed kunnen doen."

Er viel nog wel iets te zeggen over een mogelijke strafschop. Kerk werd neergehaald in de zestienmeter van Genk. "Ik heb het nog niet teruggezien, het ging snel. In de wedstrijd neigde ik meer naar een ja", besluit de spits.