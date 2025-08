🎥 Stef Wils maakt analyse na gelijkspel tegen Genk: Had Antwerp penalty moeten krijgen?

Antwerp is niet slecht aan het nieuwe seizoen begonnen. Coach Stef Wils pakte met zijn team een punt tegen landskampioen Union vorig weekend en nu ook een punt op het veld van KRC Genk.

Stef Wils liet zijn team voetballen vanuit een goede organisatie en liet de bal aan Genk. Een plan dat klopte want met een treffer van Janssen op de tegenaanval klom Antwerp op voorsprong. Genk scoorde al snel de gelijkmaker want onmiddellijk de 1-1 eindstand werd.

We konden te weinig gevaar creëren

"Als ik naar het verloop van de wedstrijd kijk, dan denk ik dat we tevreden mogen zijn met het punt dat we hier hebben behaald", klonk het bij de Antwerp-coach. Hij was eerlijk in zijn analyse van de wedstrijd. "Wij konden zelf veel te weinig gevaar creëren om aanspraak te maken op iets meer", konden we optekenen tijdens zijn persmoment.

Wij hadden het iets moeilijker in de eerste tien minuten van de wedstrijd, het stond toen organisatorisch niet altijd even goed. We hebben dat een beetje bijgesteld waardoor we makkelijker in de organisatie kwamen en het allemaal beter beloopbaar werd."

Had Antwerp een penalty moeten krijgen?

"We hebben uiteindelijk weinig weggegeven en konden een aantal keer gevaarlijk zijn op de tegenaanval. We konden scoren en daarna was er een dubieuze fase: was het penalty of geen penalty? Dat laat ik in het midden."

"We kregen naar mijn gevoel te snel die gelijkmaker tegen. In de tweede helft probeerden we hetzelfde te doen, maar zijn we iets te veel ingezakt. Genk had wel de bal, maar kon ook in de tweede helft weinig kansen creëren door het goede blok dat wij hadden gezet."

Toen Wils nogmaals de vraag kreeg wat hij vond van de penaltyfase, ging hij er toch wat dieper op in. "Als je het mij vraagt, had hij die penalty kunnen fluiten." Het was inderdaad een twijfelachtig moment toen Kerk na contact met Sadick neerging.