Thorsten Fink laat duidelijk zijn ongenoegen met Antwerp blijken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk is het nieuwe seizoen niet begonnen zoals gehoopt. Na de nederlaag tegen Club Brugge volgde zaterdagavond slechts een gelijkspel tegen Antwerp: 1 op 6 voor het ambitieuze team van Thorsten Fink.

TDe Duitse coach was na afloop teleurgesteld over het spelbeeld. Genk domineerde de bal, maar creëerde te weinig gevaar. Fink had vooral moeite met de verdedigende aanpak van tegenstander Antwerp. “Alleen wij probeerden iets van de match te maken", zuchtte hij. “Zij verdedigden enkel en hoopten op een counter.”

Volgens Fink hoort een club als Antwerp ambitieuzer te zijn. “Het is een Traditionsverein. Ik verwacht meer van teams die in de top zes willen spelen", klonk het scherp. “De fans willen een aantrekkelijke wedstrijd zien. Maar als het alleen van één kant moet komen…”

Fink wilde het resultaat niet volledig dramatiseren, maar vond wel dat het spel beter moet — langs beide kanten. “Als Antwerp tevreden is met dit punt en dat hun doel was, is dat prima. Maar het voetbal moet beter. Dat verdienen de supporters.”

Heymans snapt het wel

Ook invaller Daan Heymans gaf na de wedstrijd zijn kijk op de zaak. “Ik begrijp de frustratie van de coach wel", zei hij. “Maar ik snap ook waarom ploegen hier verdedigend komen spelen. Als je ziet wat wij in Brugge hebben laten zien, is dat ergens logisch.”

Heymans beseft dat Genk zich aan dat type tegenstander moet aanpassen. “Dit zal vaker gebeuren. Niet elke ploeg zal hier de bal komen opeisen. Daar moeten we oplossingen voor vinden.”