🎥 Genk-coach Fink lastig na gelijkspel tegen Antwerp: "Ik ben niet blij"

Racing Genk geraakte zondagmiddag in eigen huis niet voorbij Antwerp. Ondanks ruim 70% balbezit bleven de troepen van Thorsten Fink steken op een 1-1 gelijkspel.

Thorsten Fink zag er niet gelukkig uit na de wedstrijd. Hij zag dat zijn team op achterstand kwam, snel de gelijkmaker kon scoren, maar daarna de winnende treffer niet kon scoren tegen een stug verdedigend Antwerp.

Racing Genk had liefst 73% balbezit. "Ik vind het goed als wij het balbezit hebben", reageerde Fink. "In de meeste gevallen winnen we wanneer we het meeste balbezit hebben." 15 doelpogingen verzamelden de Limburgers, maar slechts 3 gingen binnen het kader. Dan was Antwerp toch efficiënter met 5 gekadreerde doelpogingen.

"Antwerp stond goed georganiseerd in de defensie", benadrukte de coach. "We zijn niet blij met één punt. Vorig jaar begonnen we ook met 1 punt op 6. Maar we moeten vooruitkijken en dit was geen slechte wedstrijd."

Scenario met 1 op 9 vermijden met verplaatsing naar Standard

"Soms hadden we wat sneller kunnen voetballen en we hadden meer moeten kunnen creëren. Als Zakaria in de laatste minuut de bal naar binnen brengt, hadden we nog een kans kunnen hebben."

Het besluit van de Genkse oefenmeester is kort, maar krachtig. "We wilden meer, dit is niet voldoende." Volgende week wacht de Limburgers een bijzonder lastige verplaatsing naar Standard. Het zal zaak worden voor Fink om een 1 op 9 te vermijden.