Standard Luik vergeet zichzelf te belonen na een sterke tweede helft tegen een stug FC Dender

Een eerste helft om snel te vergeten, maar een tweede helft om van te genieten. Dit vat het duel tussen Standard Luik en FC Dender goed samen. Standard domineerde, maar vergat zichzelf te belonen. Zo eindigde de wedstrijd in een gelijkspel, waar vooral de bezoekers mee tevreden zullen zijn.

Het stadion van Standard was goed volgelopen voor de eerste thuismatch van het nieuwe seizoen. Voor de fans was het een blij wederzien met Mircea Rednic die opnieuw trainer werd van de Luikenaars.

20 minuten wachten

Beide ploegen kozen ervoor om in een stevige organisatie te spelen. Dit betekende dat er weinig ruimte werd weggeven en dat er nood was aan creativiteit om de gesloten wedstrijd open te breken. Spijtig genoeg hebben beide teams daar juist gebrek aan.

Het was dan ook 20 minuten wachten op de eerste bal tussen de palen en zelfs de eerste doelkans. Het was Roman Kvet van Dender die de debatten opende, maar Epolo had weinig moeite om te bal te pakken. Standard kon daar weinig tegenover zetten buiten een schot van Ibrahim Karo.

In het slot van de eerste helft zorgden Rafiki Said en Benjamin Fredrick voor wat opwinding. Said van Standard zag zijn schot in de handen van Michael Verrips belanden en Fredrick zijn schot ging hoog over het doel van Epolo. Zo gingen we rusten met een brilscore op het bord.

Een flitsend begin

Standard begon furieus aan de tweede helft. Ze gingen nadrukkelijk op zoek naar het openingsdoelpunt. Vooral Dennis Eckert Ayensa was bedrijvig. Hij zag een schot naast het doel gaan en dook tot driemaal toe prima op in de kleine rechthoek van Dender. Dit echter zonder zijn voet tegen de bal te zetten.

Opwinding in Luik! Het was echter niet door een actie van Standard, maar van Nathan Rodes van Dender. Hij haalde verschroeiend uit en zijn schot spatte uiteen op de kruising. De bal ging richting doel, maar ging uiteindelijk niet over de doellijn. Epolo stond erbij en keer ernaar.

Dennis Eckert Ayensa laat Sclessin ontploffen

Standard voerde meer en meer de druk op en dat loonde. Said Rafiki liet zich wederom positief opmerken met een schitterende rush langs de linkerkant. De middenvelder van Standard trapte een afgemeten voorzet in de richting van Ayensa.

De aanvaller van Standard was op het juiste moment opgedoken in de kleine rechthoek en twijfelde niet. Hij zette zijn voet perfect tegen de bal die tegen de net vloog. De vreugde bij de aanvaller en het publiek van Standard was immens. De thuisploeg beloonde zichzelf zo voor de prima tweede helft.

Druk loslaten en deksel op de neus krijgen

Standard liet het hoge tempo los en dit bleek een slechte keuze te zijn. Dender kwam meer opzetten en probeerde steeds met vier mensen op te duiken rond de grote rechthoek van Standard. Het was Roman Kvet die hiervan profiteerde.

De middenvelder van Dender had in een prima schot in de voeten vanaf de rand van de grote rechthoek. Epolo was geklopt en met nog amper 10 minuten op de klok stonden de bordjes terug gelijk. Het publiek van Standard reageerde hierop duidelijk teleurgesteld en dit was niet in dovemansoren gevallen bij de spelers van de Luikenaars. Die kozen resoluut voor de aanval.

Doelpunten vielen er echter niet meer. Hierdoor eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Standard verdiende meer na hun inzet in de 2de helft, maar Dender profiteerde van het moment dat Standard de druk liet varen.