Standard Luik moet nog leren dat een wedstrijd 90 minuten duurt

Twee speeldagen is Standard ondertussen ver in het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Er zijn veel positieve zaken te zien, maar één opvallend feit gaat het verschil maken tussen een grijs seizoen of een succesvol seizoen.

Standard is het seizoen begonnen met een vier op zes. Al had er zeker tegen FC Dender meer ingezeten voor de Luikenaars, maar de concentratie verzwakte op het einde. Dit scenario zagen we ook terug tegen La Louvière. Een dominant Standard in de eerste helft van de wedstrijd, maar nadien zakte het volledig weg.

Drama van een tweede helft tegen La Louvière

Als je puur naar de uitslag kijkt dan deed Standard Luik het prima tegen La Louvière. Een mooie 0-2 overwinning tegen de promovendus is een uitstekende start. Twee debutanten bij Standard zorgen voor de driepunter tegen La Louvière

De wedstrijd zelf was er één met twee gezichten. Standard domineerde de eerste helft met 62% balbezit. Hun passing was beter, meer schoten op doel en de doelman van La Louvière had het meeste werk. Dit resulteerde in een terechte en verdiende 0-2 ruststand. Standard dacht dan ook dat het zijn schaapjes op het droge had, maar niets is minder waar.

Standard kreeg het in de tweede helft heel moeilijk tegen La Louvière. Een tactische wissel lag hier mede aan de basis. Zo werd Theo Epailly opgeofferd en moest Mohamed Yaya Guindo meer slagkracht op het middenveld brengen. Het probleem stelde zich vooral dat Standard hier weinig of niets tegen in kon brengen. Het mocht van geluk spreken dat het doelpunt van Belkheir in de 62ste minuut werd afgekeurd of het geloof bij La Louvière was helemaal teruggekomen.

Standard kon uiteindelijk de nul houden en dankzij hun sterke eerste helft de drie punten mee naar Luik nemen.

Het venijn zit in de staart

De eerste helft tussen Standard en Dender was er ééntje om snel te vergeten. Beide ploegen kozen voor een goede organisatie en gaven weinig ruimte weg. Dit resulteerde in een gesloten eerste helft waar de kansen schaars waren. Gelukkig werd er in de tweede helft wel gespeeld met een open vizier. Standard Luik vergeet zichzelf te belonen na een sterke tweede helft tegen een stug FC Dender

In de tweede helft koos Standard resoluut voor de aanval en dit resulteerde in een mooie voorsprong dankzij Dennis Eckert Ayensa. De aanvaller van Standard was zeer bedrijvig en als zijn vizier wat beter stond afgesteld had hij de voorsprong nog kunnen uitdiepen.

Standard koos er echter voor om dezelfde tactiek als tegen La Louvière te hanteren. Namelijk met een voorsprong terugzakken en de tegenstander in de wedstrijd laten komen. Dender had nochtans Standard al een aantal keer gewaarschuwd en dit vooral via Roman Kvet die heel bedrijvig was.

Dender rook bloed en koos ervoor om het laatste halfuur met twee spitsen te gaan spelen. Zo kwam Bruny Nsimba op het veld die vorig jaar al heeft laten zien dat hij weinig nodig heeft om een doelpunt te maken. Het was echter Roman Kvet die de boeken toedeed in de 85ste minuut waardoor Standard het deksel op de neus kreeg. Een te vermijden gelijkspel in eigen huis was het resultaat.

Conclusie

Met Marco Ilaimaharitra, Thomas Henry, Dennis Eckert Ayensa en Said Rafiki heeft Standard een sterk viertal vooral met de nodige ervaring. Marco Ilaimaharitra verklaart waarom hij en Thomas Henry een koningskoppel gaan vormen bij Standard Luik Zij zullen dit seizoen nog meer de jongeren achter hen de nodige leiding moeten geven om een wedstrijd dood te maken.

De spelers van Standard moeten nog leren dat een wedstrijd 90 minuten duurt en dat een voorsprong verdedigen even belangrijk is als op voorsprong komen. Het seizoen is nog jong natuurlijk en onder leiding van de ervaren Mircea Rednic zal dat er nog wel ingeslepen worden. Momenteel heeft kind van het huis, Axel Witsel, nog geen nieuwe club. Hij zou wel een de ontbrekende schakel kunnen worden om dit Standard naar een succesvol seizoen toe te leiden.