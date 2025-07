Reactie Marco Ilaimaharitra verklaart waarom hij en Thomas Henry een koningskoppel gaan vormen bij Standard Luik

Met Marco Ilaimaharitra en Thomas Henry haalde Standard Luik deze zomer twee bekenden van de Jupiler Pro League binnen. Beide heren kunnen de nodige adelbrieven voorleggen en dit toonden ze tegen La Louvière. Alles is in de maak om een koningskoppel te worden in Luik

Standard kon zijn openingswedstrijd van het seizoen winnen op het veld van La Louvière. Twee debutanten bij Standard zorgen voor de driepunter tegen La Louvière Twee nieuwkomers zorgden voor de levensbelangrijke doelpunten en verklaren waarom ze een koningskoppel kunnen worden. Belangrijke doelpunten Zowel Marco Ilaimaharitra als Thomas Henry kwamen tot scoren tijdens hun debuut bij Standard Luik. Beter kan je niet beginnen bij je nieuwe club. Marco Ilaimaharitra zorgde voor de creatieve noot op het middenveld en voor meer diepgang. Thomas Henry was de sleutel vooraan. De man die de bal bijhield en deze liet rondgaan. Beide heren zouden wel eens voor vuurwerk kunnen zorgen dit seizoen en Marco Ilaimaharitra verklaart waarom. Elkaar het licht in de ogen gunnen Voetbal is en blijft een teamsport. Dat betekent ook andere spelers iets gunnen om zo samen successen te behalen. Dit lijkt tussen Marco Ilaimaharitra en Thomas Henry helemaal snor te zitten verklaart de middenvelder. "Het zijn Thomas en ik die samen uitmaken wie van ons twee de penalty neemt. Hij had vandaag meteen gezegd dat als er een was dat hij het aan mij zou laten",verklaart Marco Ilaimaharitra na de wedstrijd bij Sporza. Het was spijtig dat de supporters van Standard niet aanwezig waren, maar Marco Ilaimaharitra na had nog een warme boodschap voor hen: "Ik had graag deze wedstrijd willen spelen met de supporters, dit vieren met hen. Na vier weken hard werken is het leuk om te vertrekken met drie punten, maar er zijn nog steeds werkpunten."