Het plan van Vincent Euvrard om Thomas Henry en Standard te ontregelen: "Nooit gemakkelijk om hier terug te komen"

Met karakter en persoonlijkheid heeft Dender zaterdagavond een punt weten te pakken op het veld van Standard. Vincent Euvrard was natuurlijk tevreden na de wedstrijd.

Verdienstelijk, vooral gedurende 60 minuten, heeft Dender afgelopen zaterdag zijn punt bij Standard niet gestolen. Na de wedstrijd antwoordde Vincent Euvrard tevreden tijdens de persconferentie, vooral omdat zijn spelers gelijkmaakten in de laatste minuten.

"Ik zal met het einde beginnen: het resultaat is rechtvaardig voor beide teams. We hebben met veel persoonlijkheid gespeeld op Sclessin, we toonden karakter door terug te komen na de 1-0, wat hier nooit eenvoudig is. We verdienden een doelpunt en hadden na 60 minuten zelfs op voorsprong moeten staan."

"We hadden de bal in de eerste helft en kregen de beste kans na 40 minuten. In de tweede helft hadden we opnieuw tien goede minuten. Op die momenten verdienden we om te scoren. Vervolgens had Standard enkele gevaarlijke momenten, en scoorden ze. We zijn goed teruggekomen, mijn spelers verdienen dit punt."

Vincent Euvrard vreesde Thomas Henry

Dender speelde niet met het verwachte lage blok. De promovendus van vorig seizoen nam zelfs het initiatief in de eerste helft en had al veel eerder kunnen scoren. Vincent Euvrard kent Standard-spits Thomas Henry goed en wilde hem niet te veel opties in het strafschopgebied geven.

"We konden hier twee dingen doen: ofwel spelen met een laag blok en verdedigen, ofwel hoger spelen. Dat is wat we probeerden te doen, met spelers die meer kwaliteiten hebben aan de bal. Dit plan werkte goed, vooral in het eerste uur van de wedstrijd."

"Ik heb Thomas Henry bij Leuven getraind, hij heeft veel kwaliteiten in de zestien. We wilden hem op een plek houden waar hij minder gevaarlijk was. Als we dieper verdedigen en hem tien of vijftien ballen in de zestien geven om mee om te gaan, is de kans groot dat hij scoort", besloot Euvrard.