Mircea Rednic heeft duidelijke hint voor Marc Wilmots over wat hij er nog bij wil

Standard heeft zaterdagnamiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Dender, tot lichte frustratie van coach Mircea Rednic. Zijn team had na de openingsgoal van Eckert-Ayensa uitzicht op de volle buit, maar kon de voorsprong niet vasthouden. "Onze verdediging stond te kijken bij de gelijkmaker", klonk het k

Volgens Rednic liet Standard vooral in de eerste helft na om hoog genoeg druk te zetten, waardoor Dender makkelijker kon voetballen. “Ze waren beter op elkaar ingespeeld”, gaf hij toe. Pas na de rust kon zijn ploeg het tempo en de organisatie opkrikken, met onder meer enkele gevaarlijke fases voor doel als gevolg.

De coach was dan ook tevreden over wat zijn ploeg in het tweede bedrijf liet zien. “We moeten eerlijk zijn: een aantal nieuwkomers zijn nog niet topfit. Maar de balcirculatie na rust stemde me hoopvol", aldus Rednic, die ook lof had voor invaller Sahabo. “Hij bracht tempo, iets wat ontbrak voor de pauze.”

Opmerkelijk was de keuze voor Karamoko in de basis. “Tegen La Louvière, op synthetisch veld, was Sahabo logischer. Vandaag verwachtte ik meer fysieke duels en stilstaande fases. Dat bepaalde mijn keuze", legde Rednic uit.

Nieuwe spits

Volgende week wacht een serieuze test met de komst van KRC Genk naar Sclessin. “Dat wordt pas een echte graadmeter. Maar ik heb vandaag dingen gezien die me kunnen helpen om vooruitgang te boeken. Al hoop ik wel snel nog een spits te verwelkomen. Thomas Henry is voorlopig mijn enige echte nummer 9.”

Tot slot had Rednic ook geruststellend nieuws over Casper Nielsen. “Hij is fit en traint mee. Tegen Dender hebben we geen risico genomen, maar maandag sluit hij gewoon aan bij de groep richting Genk.”