Puntendeling in Charleroi na wedstrijd met hoofdrol voor VAR en Stulic

Op de tweede speeldag ontving Charleroi STVV. Wouter Vrancken had vertrouwen in zijn elf na de zege tegen Gent. Bij Charleroi kwamen Rogelj, Sow, Colassin en Mbenza in de ploeg ten koste van Keita, Bernier, Guiagon en Romsaas.

STVV kende een goed begin van de competitie. De Kanaries wonnen verrassend van Gent op de openingsspeeldag. Charleroi kwam op de eerste speeldag niet verder dan een gelijkspel op het veld van OH Leuven.

Vier nieuwe namen bij Charleroi

Rik de Mil moest roteren bij Charleroi na de nederlaag tegen het Zweedse Hammarby op donderdag. Maar liefst vier nieuwe namen op het wedstrijdblad van de Belgische coach.

Charleroi nam de bovenhand

In de openingsminuten werden weinig tot geen kansen genoteerd. Charleroi had meer balbezit en zocht naar kansen via een verzorgde opbouw van achteruit. Al was die opbouw niet altijd even goed waardoor kansen uit bleven. STVV speelde aan de andere kant weinig klaar op de counters.

Voorsprong dankzij VAR

Ondanks het balbezit van Charleroi kwam STVV op voorsprong na 23 minuten spelen. Yamamoto werd knap diepgestuurd en kwam oog in oog met Delavallée. Sow haalde de Japanner neer voor hij kon trappen, een duidelijke overtreding.

Toch geen strafschop in eerste instantie. De lijnrechter zag buitenspel van Yamamoto maar dat leek wel heel nipt. De VAR trok de lijn en zag geen buitenspel: strafschop dus. Die zette Ito feilloos om.

Flater van Kokubo

Vlak voor rust kwam Charleroi op gelijke hoogte dankzij een flater van STVV-doelman Kokubo. De Japanner schat een lange bal helemaal verkeerd in en daar profiteert Stulic maar al te graag van. De spits kopte de bal tegen de netten en zette zo de 1-1 ruststand op het bord.

Levendigere tweede helft

De tweede helft begon evenwichtig. Op het uur was er bij STVV appel voor een tweede strafschop. Yamamoto trapte al dan niet tegen de arm van een Charleroi-verdediger. Zowel VAR als scheidsrechter Kevin van Damme (die naar het scherm werd geroepen) hadden veel tijd nodig. De uiteindelijke beslissing was duidelijk: geen strafschop.

Charleroi met tien verder

Vijf minuten later was daar een sleutelmoment van de wedstrijd. Stulic kwam veel te laat in het duel met Musliu en kreeg terecht zijn tweede gele kaart. Met één man meer nam STVV de bovenhand en had Charleroi alle moeite om het gelijkspel vast te houden.

STVV kon geen tweede doelpunt maken, waardoor de wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Met de puntendeling staat STVV voorlopig derde in de stand met vier punten. Charleroi volgt op de negende plaats met twee punten.