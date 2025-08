Rik de Mil ziet waar de pijnpunten liggen bij Charleroi: "We laten al goede dingen zien, maar..."

Op de tweede speeldag ontving Charleroi STVV. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Vrancken bleef ontgoocheld achter terwijl Rik de Mil zijn conclusies trok.

Charleroi begon goed aan de wedstrijd. De mannen van Rik de Mil hadden het meeste balbezit maar kansen bleven uit. Ook STVV kon niet dreigen op de counter. Een hoofdrol voor de VAR en Stulic zorgde ervoor dat de punten gedeeld werden in het Stade du Pays de Charleroi.

Rode kaart voor Stulic



In minuut 65 was er het kantelpunt voor Charleroi. Stulic kreeg zijn tweede gele kaart en moest vroegtijdig gaan douchen. Hiermee was het overwicht van Charleroi ook meteen verdwenen. STVV zocht naar het winnende doelpunt terwijl Charleroi met man en macht vocht om het punt te verdedigen.

Ontgoochelde Vrancken



Met de 1-1 eindstand op het bord kon Charleroi opgelucht ademhalen. De ontgoocheling was groot bij STVV. "Dit is ontgoochelend, want we verdienden meer en zijn er ook vol voor gegaan. Charleroi heeft over de hele wedstrijd niet één kans gehad, een flater van ons leverde hen een doelpunt op", klonk het bij Wouter Vrancken.

Rik De Mil was blij met de puntendeling maar ziet ook verbeterpunten. "Ik heb een dubbel gevoel. In dat laatste halfuur met tien hebben we getoond dat deze ploeg kan knokken, maar er is duidelijk ook nog werk aan ons voetbal", klonk het bij de Mil.

"We hebben nog niet gewonnen, maar ik probeer de zaken altijd positief te zien." Zo benoemt de Mil ook de aspecten waarin hij zijn team nog graag ziet groeien. "We laten al goede dingen zien, maar we moeten nog dominanter worden en meer kansen creëren. Ook de efficiëntie moet omhoog."