Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV

De ziekenboeg van Standard loopt stilaan leeg richting de winterstop. Voor de komst van STVV zijn nog slechts drie spelers niet inzetbaar, terwijl Mohammed El Hankouri mogelijk opnieuw bij de selectie aansluit. Vincent Euvrard beschikt eindelijk over wat meer opties.

Het is bijna vreemd om het te moeten schrijven. Na de enorme blessuregolf van de voorbije weken oogt het medische bulletin van Standard… positief, drie dagen voor de thuiswedstrijd tegen STVV op de laatste speeldag van het kalenderjaar.

"Het evolueert de goede richting uit. Er waren enkel wat reacties bij spelers die vorige week hebben moeten forceren, zoals Mohr en Karamoko, die de volledige wedstrijd speelden terwijl ze net terug waren. Ze trainden de voorbije dagen wat minder, maar normaal gezien moet dat in orde komen voor vrijdag", klonk het opgelucht bij Vincent Euvrard op de persconferentie.

El Hankouri mogelijk terug, Kuavita onzeker

Ook goed nieuws voor Casper Nielsen, die eveneens terugkeerde uit blessure. De Deen vertoonde geen reactie en zal gewoon deel uitmaken van de selectie. Het enige echte twijfelgeval is Léandre Kuavita, die tegen Dender een tik kreeg en nog niet kon trainen. Ernstig is het echter niet, het gaat om een directe impact.

Euvrard zou zelfs nog een extra speler kunnen recupereren. "We zullen morgen op training zien hoe het verloopt met Mohammed El Hankouri. Afhankelijk van het wedstrijdverloop zou hij eventueel de laatste vijftien à twintig minuten kunnen invallen", aldus de coach, die hetzelfde scenario voorziet voor David Bates, die vorige week al op de bank zat.



Bij Standard blijven er zo nog drie spelers in de lappenmand: Josué Homawoo, Marlon Fossey en Hakim Sahabo. Zij worden pas tijdens de winterstop opnieuw inzetbaar. Alexandro Calut, vorige week nog afwezig in Dender, haalde de selectie niet. Op de bank kregen Steeven Assengue en Boli Bolingoli de voorkeur.