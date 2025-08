Marc Degryse gaat dieper in op akkefietje tussen Thorsten Fink en Stef Wils: "Dat moet kunnen, vind ik"

Thorsten Fink en Stef Wils waren het na de wedstrijd tussen KRC Genk en Antwerp FC niet met elkaar eens. Eerstgenoemde deelde een prikje uit, de andere gaf een duidelijke repliek. Ook Marc Degryse zat er geamuseerd naar te kijken.

KRC Genk en Antwerp FC deelden de punten. Vooral Thorsten Fink was het niet eens met de manier waarop The Great Old zich in Limburg kwam presenteren.

"Ik verwacht meer van een team dat de top zes ambieert", prikte de coach van Genk richting zijn concullega. "Alleen wij probeerden iets van de match te maken."

Ik vond het antwoord van Stef Wils op de uitlatingen van Thorsten Fink alleszins goed

"Ik vond het antwoord van Stef Wils alleszins goed", lacht Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Fink moet zich met zijn eigen ploeg bemoeien. Al gaf de coach van Genk in zijn reactie ook wel toe dat er te weinig kansen bij elkaar werden gevoetbald."

Degryse tilt alleszins niet zwaar aan de uitlatingen. "Fink is meestal diplomatisch, maar nu kon hij het toch niet laten om een steekje uit de delen. Dat moet kunnen, vind ik."

Een twee op zes tegen Union SG en KRC Genk is voor Antwerp FC zeker oké

"We moeten eveneens realistisch zijn", gaat de voormalige Rode Duivel verder. "We kunnen van dit Antwerp op dit moment niet verwachten dat ze zo'n matchen gaan domineren. Een twee op zes tegen Union SG en Genk is gewoon zeer oké."