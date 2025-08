De vechtlust van KV Mechelen was een plezier om te zien: "Zo is hij van heel grote waarde voor ons"

KV Mechelen heeft vrijdagavond voor een knappe stunt gezorgd door titelfavoriet Club Brugge met 2-1 te kloppen. Het duel in een kolkend Afas Stadion dat bleek meteen een voltreffer. Fred Vanderbiest zijn ploeg toonde enorme verbetenheid en mentaliteit.

De bezoekers konden eigenlijk pas in het laatste halfuur echt dreigen, maar na de 2-1 van Tzolis bleken er nog steeds 11 krijgers op het veld bij Mechelen te staan. Rob Schoofs speelde als een echte kapitein. De middenvelder ging voorop in de strijd en hield zijn ploeg overeind in een slotfase waarin Club Brugge steeds nadrukkelijker aandrong.

“Het was vrouwen en kinderen eerst", zei hij achteraf met een knipoog. “We hebben ons voor alles geworpen en hoopten dat de bal niet goed viel voor hen. We konden er wel een paar keer uitkomen, maar we stonden toch flink onder druk.”

Vanderbiest had zijn team duidelijk op scherp gekregen. Malinwa leverde een teamprestatie, met hoge intensiteit en veel strijdlust. “We moesten een goed figuur slaan voor onze fans. We willen dat ze met een goed gevoel naar huis gaan, en dat is gelukt", zei Schoofs. “Dit is een boost voor de kleedkamer.”

Eén van de uitblinkers was spits Lauberbach. Hij scoorde dan wel niet, maar legde Club Brugge wel de hele avond het vuur aan de schenen. “Zoals hij vandaag speelde, is hij van heel grote waarde voor ons", zei Schoofs.

“Hij hoeft niet altijd te scoren, als hij zo belangrijk is in het spel. Wij zullen de doelpunten wel maken. Raman moet ook nog terugkomen. Ik hoop dat Lauberbach bij ons blijft. We hebben ook nog een paar jongens achter de hand, maar ik zei dat we klaar zouden zijn voor de start en dat zijn we ook."