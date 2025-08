Johan Boskamp scherp voor opmerkelijke beslissing van Nicky Hayen: "Hij hoort niet thuis op de bank"

Nordin Jackers stond vrijdag in doel tegen KV Mechelen. Dit omdat Nicky Hayen voor een beurtrol kiest rond zijn doelmannen. Boskamp vindt het maar niets.

Nicky Hayen verraste na de zege tegen Racing Genk door aan te kondigen dat er een beurtrol komt in verband met de doelmannen. Dit nadat Simon Mignolet een geweldige wedstrijd keepte tegen Genk.

We zagen het deze week al: Nordin Jackers mocht plaatsnemen tussen de palen tegen KV Mechelen. Hij kreeg twee doelpunten binnen, al kon de doelman daar weinig zelf aan doen. Johan Boskamp vindt het toch een opmerkelijke beslissing.

Het feit dat er zoveel over gesproken wordt heeft Hayen zichzelf aangedaan, vindt Boskamp. "Honderd procent. Het blijft toch een enorm risico dat je neemt in de aanloop naar de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Het kleinste foutje van één van de twee gaat enorm worden uitvergroot. Ik had het nooit gedaan in Hayen zijn plaats. Mignolet mag nu wel beweren dat hij blij is dat er duidelijkheid is, maar dat is toch maar slap gelul."

"Een 37-jarige topkeeper hoort niet thuis op de bank. Dan hadden ze hem beter laten gaan en voluit de kaart van Jackers getrokken", besluit Boskamp.