Heeft Union SG het voor de zoveelste keer geflikt? "Alle vinkjes"

Ondanks enkele afwezigen heeft Union dit weekend OH Leuven verslagen met ferme cijfers. De nieuwe aanwinsten hebben indruk gemaakt (en doelpunten gescoord).

Voor veel eersteklassers zou het verliezen van Franjo Ivanovic in de week en het moeten omgaan met de (lichte) blessures van Christian Burgess, Kamiel Van de Perre en Promise David een groot probleem zijn geweest.

Maar Union heeft nu niet meer te maken met de smalle kern die vier jaar geleden de eerste klasse had bereikt. Raul Florucz, Ross Sykes en Adem Zorgane hebben zich in het team geïntegreerd en hebben elk een sterke wedstrijd gespeeld.

Nieuwkomers laten zich zien

Voor Florucz en Zorgane was het de eerste keer: "De nieuwkomers hebben kwaliteit en passen zich heel snel aan, vooral wat betreft onze manier van spelen. Sommigen waren niet gewend om zo te spelen, het vergt veel energie. We hebben veel video's bekeken tijdens de voorbereiding om hen onze filosofie te laten begrijpen, en ze hebben het goed begrepen", zei Guillaume François aan onze microfoon.

Florucz staat nu al op drie doelpunten in twee wedstrijden: "Raul vinkt alle vakjes aan. Het project van Union is om de nieuwkomers een jaar te geven om zich te integreren en dan het volgende jaar te exploderen."

"Op sommige posities verliezen we spelers, zoals in de aanval, Raul doet het nu al heel goed. Ivanovic was ook zo, maar had toch een mindere periode gekend, we moeten laten zien dat we bepaalde lessen hebben geleerd", vervolgde de Union-verdediger.