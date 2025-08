David Hubert te ambitieus voor Leuven? Zijn onomwonden reactie na de zware nederlaag tegen Union

David Hubert ervaart een zeer frustrerende start van de wedstrijd met Leuven. De coach van de Universiteitsploeg wil echter volhouden op de ingeslagen weg.

Tijdens de openingswedstrijd tegen Charleroi zette Leuven zijn tegenstander onder druk met een sterke eerste vijftien minuten, beloond met de openingstreffer. Deze keer kreeg hun team echter zelf klappen. Na de slotfase tegen Charleroi en een rampzalig begin tegen Union, incasseerde OHL vier tegendoelpunten in negen minuten.

Een teleurstelling gezien alles wat David Hubert dit seizoen heeft opgezet. De voormalige Anderlecht-coach heeft zijn uiterste best gedaan om alles te herstructureren. Hubert laat niets aan het toeval over, van de keuze van de reservebank op de wedstrijddag tot hoe het materiaal wordt opgeruimd. Discipline is essentieel, vertragingen worden bestraft.

Nog veel werk op mentaal vlak

De spelers hebben zich aangepast aan deze werkwijze. Ewoud Pletinckx bevestigt dat de groep meteen weet wat wel en niet kan. Op het veld is David Hubert ook druk bezig. De staf houdt veel videosessies om de groep vertrouwd te maken met het gewenste, gedurfde spel.

Maar in Sint-Gillis ging alles meteen mis. Leuven passeerde het middenveld en Union had al twee doelpunten gescoord. "We waren vandaag niet op ons niveau", erkent Hubert op de persconferentie. "We reageerden na de eerste vijftien minuten, dat was interessant maar niet genoeg. We begonnen de tweede helft ook dramatisch. Union was beter en verdiende de overwinning.

Zijn analyse is duidelijk: "We maken eenvoudige fouten, in strijd met de basis van voetbal. Wat we aan het opbouwen zijn, is nog erg kwetsbaar, en bij het minste tegenslag zien we spelers terugvallen in oude gewoonten. We moeten nu een objectieve en eerlijke analyse maken: terugkomen met zo'n nederlaag is echt niet wat we nodig hadden".

Is de kern die hij ter beschikking heeft voldoende kwalitatief voor het spel dat hij wil spelen? "Vandaag niet. Zo simpel is het. We zijn er niet in geslaagd de oplossingen te vinden die we zochten. Maar het is ook aan ons, de staf, om daaraan te werken op training." Het wordt een leerzame week voor ze tegen Antwerp en dan Genk spelen.