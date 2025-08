Sam Baro is kristalhelder over prestaties KAA Gent: "De geldkraan opendraaien? Neen!"

KAA Gent werd afgelopen seizoen pas zesde in de Champions' Play-offs en greep zo voor het eerst in meer dan tien jaar naast Europees voetbal. In het nieuwe jaar zal het anders moeten, beseft ook sterke man Sam Baro.

De teleurstelling was groot na het mislopen van Europees voetbal door KAA Gent afgelopen seizoen. Danijel Milicevic mocht dan toch niet langer aanblijven als hoofdcoach en werd vervangen door Ivan Leko.

Grote ontgoocheling vorig seizoen

“Het was een grote ontgoocheling, daar mag u zeker van zijn. En dat is nog een understatement. Ik was heel zwaar teleurgesteld, we hebben ondermaats gepresteerd in de play-offs”, aldus Sam Baro eerder al aan WigWam.

“We waren gewoon met grote afstand de zwakste leerling van de klas. Dat zijn harde feiten en dat moet een leerschool zijn voor iedereen in de club”, wilde hij er geen doekjes om gaan winden.

Is de geldkraan opendraaien de oplossing?

In het nieuwe seizoen moet het dan ook beter met De Buffalo’s, zoveel is duidelijk. Toch zal dat niet zijn door zomaar miljoenen uit te geven: “Als het nodig is, zal ik nog extra investeren. Maar ik vind dat Gent eerst zelfbedruipend moet worden en economisch gezond moet zijn.”

“De kraan opendraaien en miljoenen laten rollen? Neen, dat gaan we niet doen; Dat zou misschien op korte termijn iets van succes kunnen opleveren, maar op de langere termijn blijft dat helemaal niet duren.”