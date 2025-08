Coach kondigt meteen twee extra versterkingen aan na verlies in JPL

RAAL La Louvière heeft veel moed getoond in Gent, maar men kon toch vaststellen dat er iets ontbrak. Frédéric Taquin heeft het niet verborgen: wat ontbreekt, is kwaliteit, of op zijn minst ervaring.

Het scenario was pijnlijk met een tegendoelpunt in de 88e minuut, maar het verlies van RAAL tegen KAA Gent was niet minder logisch, en Frédéric Taquin was het daar mee eens. "We speelden tegen een sterkere tegenstander dan wij, dat is alles. Het plan was om defensief solide te zijn, we veroverden wat interessante ballen maar voorin ontbrak het aan technische kwaliteit, we maakten slechte keuzes."

Moed zal niet genoeg zijn

Vorige week, na het verlies tegen Standard, eindigde Taquin zijn persconferentie met deze woorden: "Moed zal niet genoeg zijn." Deze tweede wedstrijd bevestigt dat dus. "We missen kwaliteit. Maar we hebben ook ervaring nodig. Ik wijs erop dat bijna al deze jongens twee jaar geleden nog in de amateurklasse speelden."

"Ik weet dat de spelers waarover ik beschik beter kunnen, en ze zullen groeien. We zijn twee keer op rij kampioen geweest en gepromoveerd en in die jaren hier heb ik misschien zes keer verloren", herinnert Taquin zich. "Nu verliezen we al twee keer in een week. We zijn het niet gewend, de jongens verliezen hun grip."

Versterking nodig ... en op komst?

Maar La Louvière heeft duidelijk versterking nodig... en ze zullen komen, belooft de coach. "Twee spelers hebben zich al bij ons aangesloten, ook al kan ik hun namen nog niet onthullen. Er zal kwaliteit toegevoegd worden, mooie transfers die een gezonde competitie binnen onze kern zullen brengen en iedereen naar een hoger niveau zullen tillen", onthult Frédéric Taquin.

"We wisten dat het tot die tijd erg moeilijk voor ons zou zijn. We hebben een klein budget, de transferperiode is voor ons lastig. Het is natuurlijk niet iets dat je aan de supporters wilt vertellen, maar we moeten realistisch blijven. Bij het opstellen van de kalender weet je dat je de maand augustus met weinig punten kunt eindigen", besloot de coach van La Louvière. "Maar we zullen de storm doorstaan."