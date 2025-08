Ivan Leko is zeer duidelijk na overwinning tegen La Louvière: "Dat is de basis"

KAA Gent heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet. Tegen La Louvière kon het pas in minuut 88 het enige doelpunt van de wedstrijd maken. Toch was Ivan Leko een tevreden coach achteraf.

KAA Gent kreeg in de eerste helft al een paar kansjes, maar liet het na om op voorsprong te komen in de eerste helft. "Dat is jammer, want zo hadden we de wedstrijd vroeger kunnen openbreken", aldus Ivan Leko na de wedstrijd op de persconferentie.

Spelen tegen een laag blok niet makkelijk?

"We wisten wat voor wedstrijd het zou gaan worden. We moesten spelen tegen een heel laag blok in een 5-4-1, dat was niet makkelijk om open te breken. We kregen een aantal kansen, maar het lukte pas op het einde om te scoren. Dat is een goede zaak."

Temeer het nu al toont wat voor Ivan Leko belangrijk is: "Tegen STVV zijn we er ook de hele wedstrijd voor blijven gaan. We verdienden niet te verliezen in die partij, maar tot de laatste minuut hebben we gestreden."

De basisvereisten van Ivan Leko

"Dat hebben we nu ook gedaan en dat leverde drie punten op. Mentaliteit en ervoor strijden als een team, dat zijn de basisvereisten. Het waren zeven zware weken en we gaan nog zware weken tegemoet."

Ook Matisse Samoise was tevreden met de overwinning tegen La Louvière: "Op die manier kunnen we met vertrouwen naar de volgende wedstrijd naar Union SG toewerken", aldus de flankverdediger.