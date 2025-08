"Voor ons begint de competitie op 15 september": Ivan Leko vraagt én krijgt nog versterking bij KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet na een felbevochten en late zege tegen La Louvière. Ivan Leko was tevreden met de punten, maar beseft als de beste dat het seizoen nog niet écht is begonnen.

KAA Gent heeft de voorbije week al een paar toptransfers weten te realiseren, maar die konden tegen La Louvière nog niet van waarde zijn. En dus is het nog even wachten ... op versterking?

Seizoen begint op 15 september

"Ik ga niet zeggen welke spelers de coach moet opstellen, maar van de vier nieuwkomers die er al zijn, zijn er toch een aantal bij die in de basis kunnen staan", opperde Matisse Samoise al.

En als er nog wat extra spelers bijkomen? Dan kan dat de concurrentie alleen maar extra aanzwengelen. Dat beseft ook Ivan Leko, die nog moest puzzelen tegen La Louvière. "We zijn veel verdedigers kwijt, we weten waar ons probleem begint en we willen bouwen om met drie achteraan te spelen."

Nog versterking nodig ... én op komst?

"Er zijn veel spelers vertrokken en we hebben nog bijna geen nieuwe spelers kunnen inzetten", bond hij de kat de bel aan. "We zitten in het begin van iets en het zal nog veel beter worden. Er gaan nog spelers moeten komen en die gaan ook komen."

"Onze competitie begint op 15 september. Tot dan moeten we ons beredderen en punten proberen pakken. Dit is een grote les voor ons allemaal. Laat ons hopen dat er zo snel mogelijk oplossingen komen om het team compleet te maken."