Veel lege tribunes in Gent, Matisse Samoise niet te beroerd om toe te geven: "Na onze play-offs ..."

KAA Gent haalde het in eigen huis tegen La Louvière maar nipt. In de 88e minuut was er de 1-0 via Ito, al had het ook vroeger al 1-0 kunnen zijn. Wat verder opviel? De vele lege plaatsen in de Planet Group Arena.

Iets voorbij het uur had Wilfried Kanga KAA Gent al een eerste keer op voorsprong geschoten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel van Matisse Samoise eerder in de actie. Deugddoende driepunter "Ik dacht dat het heel nipt zou zijn. Het is jammer dat het doelpunt wordt afgekeurd, want daardoor heeft het langer geduurd om de match open te breken", aldus Samoise zelf. De vleugelverdediger was achter wel tevreden met hoe Gent zich presenteerde en zag veel vechtlust, strijd en mentaliteit in de rangen. En dus ook een nuttige driepunter. Fans blijven voorlopig weg Veel supporters hebben dat niet gezien. Toegegeven: het is vakantie en een wedstrijd op zaterdagavond om 20.45 uur tegen La Louvière is niet meteen de meest sexy affiche om heen te gaan, maar toch: meer dan half gevuld was het stadion zeker niet. Samoise hoopt op de steun van de supporters, maar was ook niet te beroerd om toe te geven: "Na onze play-offs van vorig jaar kan je ze het niet echt kwalijk nemen. Het is aan ons om ze terug naar het stadion te krijgen met ons voetbal."