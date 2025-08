Zoon van Arnar Vidarsson hakt knoop door over voetbaltoekomst

Viktor Noi Vidarsson heeft een nieuw contract getekend bij KAA Gent. Ook volgend seizoen zal hij bij Jong Gent verder rijpen, met kansen in de Challenger Pro League. Een nieuwe stap in zijn nog jonge carrière.

Viktor Noi Vidarsson is de zoon van Arnar Vidarsson. Hij speelde bij de jeugd van Lokeren en stapte in 2020 over naar de jeugd van Gent. Daar kreeg hij in 2022 zijn eerste profcontract onder de neus geschoven.

Contractverlenging voor Vidarsson

Hij maakte zo stappen richting het uiteindelijke einddoel: de A-kern van Gent. Dit seizoen werd hij zes maanden lang uitgeleend aan KRC Gent, volgend jaar zal hij uitkomen bij Jong Gent in de Challenger Pro League.

“Viktor Nói Vidarsson heeft zijn contract bij KAA Gent verlengd tot 2027. De 18-jarige middenvelder maakt al sinds de U14 deel uit van onze jeugdopleiding en doorliep sindsdien alle reeksen tot en met de U18.”

A-kern als einddoel?

“Begin dit jaar werd Viktor Nói uitgeleend aan Racing Gent. Daar groeide hij al snel uit tot een vaste waarde in het elftal. Zijn sterke prestaties bij de Ratjes bleven niet onopgemerkt. Komend seizoen zal hij aansluiten bij Jong KAA Gent.”

“Viktor Nói tekende in 2022 zijn eerste profcontract. Dat wordt nu met twee seizoenen verlengd tot 2027”, aldus KAA Gent op hun webstek. We willen van de gelegenheid gebruik maken om Vidarsson veel succes te wensen.