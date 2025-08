Westerlo grijpt ernaast: jong talent van RSC Anderlecht tekent in Portugal

De jonge Yanis Bourard verlaat Neerpede. Zijn achternaam klinkt misschien bekend: hij is de jongere broer van Samy Bourard.

In tegenstelling tot zijn oudere broer kwam de 18-jarige Yanis Bourard pas laat toe op Neerpede. In 2022 tekende hij bij RSC Anderlecht na eerder bij de jeugdteams van CS Visé en Sint-Truiden te hebben gespeeld. Vorig seizoen speelde hij bij de U18 van Anderlecht.

Op weg naar Portugal

Maar volgens onze informatie zal Bourard niet bij RSCA blijven. De voormalige Belgische U16 international, die in 2024 Marokkaans U17 international werd, zou Neerpede verlaten en een contract tekenen in Portugal. Hij zou bij Rio Ave, in de Portugese eerste klasse, tekenen. Westerlo was geïnteresseerd in hem, met een mogelijke uitleenbeurt, en Bourard had ook 2 dagen op proef kunnen gaan bij FC Bologna, maar koos voor het aanbod van Rio Ave.

Waar Samy Bourard een centrale middenvelder was, is Yanis Bourard, ook geboren in Luik, een linksbuiten die ook in staat is om op rechts of in het aanvallende middenveld te spelen. Zijn werk bij de U18 werd vorig seizoen beloond met een plek op de bank van RSCA Futures tijdens de laatste wedstrijd in 1B.

Hoe gaat het met broer Samy?

Aan de andere kant is Samy Bourard momenteel clubloos nadat hij de afgelopen seizoenen voor ADO Den Haag, Hapoel Hadera en Oțelul Galați heeft gespeeld.

Na bijna 100 wedstrijden in de Nederlandse Eerste Divisie en 17 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld te hebben, is de ex-Trudospeler (5 Jupiler Pro League-wedstrijden) op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zijn broer Yanis zal ondertussen proberen door te breken bij Rio Ave!