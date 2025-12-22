Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Er gebeurde de voorbije weken opnieuw heel wat als het gaat over de coaches in ons land. En zo blijkt nog maar eens dat coach zijn in de Jupiler Pro League een heel broos beroep is. Besnik Hasi is zelfs de langstzittende coach van de ploegen die vorig jaar in eerste klasse zaten.

Exit Thorsten Fink. Exit Nicky Hayen. En plots verdwenen twee van de coaches die het relatief gezien heel lang uitzongen bij hun club. Van de teams die vorig seizoen de Champions' Play-offs speelden, hebben er vijf ondertussen een andere coach.

Is Besnik Hasi de laatste der Mohikanen?

Enkel Besnik Hasi is nog aan boord bij RSC Anderlecht. Hij is met een looptijd van negen maanden momenteel de langstzittende coach van alle clubs die vorig seizoen ook al in de Jupiler Pro League speelden.

Met Sven Vandenbroeck en Frédéric Taquin hebben Zulte Waregem en La Louvière wel de coach nog steeds aan boord met wie ze zijn gepromoveerd. En zeker Taquin is naar Belgische begrippen al zeer lang in dienst bij zijn team: meer dan acht jaar.

Paniekvoetbal in alle geledingen?

"Het toont wat er allemaal mis is met het Belgisch voetbal. Ze willen al eens graag op lange termijn denken, maar het zijn de clubs zelf die niet denken aan de lange termijn", was Steven Defour over de zaak streng in 90 Minutes.

Het is in ieder geval opvallend: geen enkele coach die vorig seizoen aan het seizoen is begonnen, is momenteel nog coach bij dat team. Het denken op lange termijn verzandt te snel in paniekvoetbal, zoveel is duidelijk.