Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er gebeurde de voorbije weken opnieuw heel wat als het gaat over de coaches in ons land. En zo blijkt nog maar eens dat coach zijn in de Jupiler Pro League een heel broos beroep is. Besnik Hasi is zelfs de langstzittende coach van de ploegen die vorig jaar in eerste klasse zaten.

Exit Thorsten Fink. Exit Nicky Hayen. En plots verdwenen twee van de coaches die het relatief gezien heel lang uitzongen bij hun club. Van de teams die vorig seizoen de Champions' Play-offs speelden, hebben er vijf ondertussen een andere coach.

Is Besnik Hasi de laatste der Mohikanen?

Enkel Besnik Hasi is nog aan boord bij RSC Anderlecht. Hij is met een looptijd van negen maanden momenteel de langstzittende coach van alle clubs die vorig seizoen ook al in de Jupiler Pro League speelden.

Met Sven Vandenbroeck en Frédéric Taquin hebben Zulte Waregem en La Louvière wel de coach nog steeds aan boord met wie ze zijn gepromoveerd. En zeker Taquin is naar Belgische begrippen al zeer lang in dienst bij zijn team: meer dan acht jaar.

Paniekvoetbal in alle geledingen?

"Het toont wat er allemaal mis is met het Belgisch voetbal. Ze willen al eens graag op lange termijn denken, maar het zijn de clubs zelf die niet denken aan de lange termijn", was Steven Defour over de zaak streng in 90 Minutes.

Lees ook... Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)
Het is in ieder geval opvallend: geen enkele coach die vorig seizoen aan het seizoen is begonnen, is momenteel nog coach bij dat team. Het denken op lange termijn verzandt te snel in paniekvoetbal, zoveel is duidelijk.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Besnik Hasi
Frédéric Taquin
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

18:00
Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

08:00
4
Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

13:20
1
Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

14:40
3
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
4
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

17:20
Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

16:00
Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

16:45
KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1
Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden" Reactie

Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"

22:11
7
Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

15:00
G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

13:30
40
Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

14:20
EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

14:00
Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

13:00
"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

12:40
3
Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

11:50
Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

11:40
2
Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

12:00
5
Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

12:20
Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

11:20
3
🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

08:40
15
Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor" Reactie

Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"

08:10
Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

10:30
11
Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

09:30
Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

11:00
2
Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

10:00
16
Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

09:00
6
Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

07:20
3
Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

07:40
2
🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

07:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

trivece trivece over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" fanskb fanskb over SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien" Bright71 Bright71 over Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van" Eldonte Eldonte over Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal" André Coenen André Coenen over Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt" Futbolitis Futbolitis over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen patje teppers patje teppers over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank Shooters Shooters over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk" .. .. over Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved