Anderlecht verbaast Peter Vandenbempt: "Dan zeg je: ah ja, zo dus"

De overwinning tegen Cercle Brugge en de bijhorende koppositie in de competitie zorgden bij RSC Anderlecht niet voor grote vreugde. Volgens analist Peter Vandenbempt blijft de uitschakeling tegen Häcken als een donkere wolk boven het Lotto Park hangen.

Vandenbempt zag wel degelijk lichtpunten in de prestatie tegen Cercle. Nieuwe namen als Camara en Bertaccini maakten indruk, Angulo toont progressie en ook Thorgan Hazard speelde volgens de analist een erg sterke wedstrijd. “Hazard knokte ervoor, al wilde hij blijkbaar niet spelen op het kunstgras van Häcken", klinkt het bij Sporza.

Grillig

Toch plaatst Vandenbempt die prestatie in perspectief: Cercle was bijzonder zwak en de penalty die Anderlecht kreeg, makkelijk gegeven. De dubbele gezichten van paars-wit blijven Vandenbempt verbazen. “Voor rust vraag je je af hoe dit elftal ooit uitgeschakeld werd door Häcken. Maar zie je dan hoe het team na rust een halfuur spartelde, dan zeg je: ah ja, zo dus.”

Die grilligheid blijft een zorgpunt richting de komende, belangrijke weken. De analist benadrukt dat de echte test voor dit Anderlecht nog moet komen. “Aan het eind van de zomer volgen wedstrijden tegen Gent en vooral Union. Dat wordt hét moment om te zien wat dit team waard is in topduels", zegt hij. Tot dan blijft het vooral afwachten of het potentieel van de ploeg ook in moeilijke matchen tot uiting komt.

Uitschakeling tegen Tiraspol? Een ramp

Voor coach Besnik Hasi ligt er ondertussen een complexe opdracht op tafel. Hij moet zijn fysiek en mentaal intensieve voetbalstijl proberen door te drukken, zonder spelers te overbelasten die nog niet topfit zijn. Tegelijk moet hij een overvolle kern beheren en resultaten halen in Europa. “Het wordt een maand balanceren op een koord", aldus Vandenbempt.

Een nieuwe uitschakeling tegen FC Tiraspol zou volgens de analist ronduit rampzalig zijn. “Wat Häcken al betekende voor de geloofwaardigheid van dit project was erg, maar ik hoef niet uit te leggen wat een uitschakeling tegen Tiraspol zou doen", besluit Vandenbempt onheilspellend.