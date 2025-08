Besnik Hasi kan hem niet meer aan de kant laten: Thorgan Hazard laat zelfs broer Eden juichen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

En of Thorgan Hazard wist dat broer Eden in de loges zat. Na zijn penalty deed hij een speciaal dansje richting de kant waar de oudste Hazard zat. Die begon in de tribune spontaan mee te dansen. De familie Hazard: laat ze zich amuseren.

Soms heeft Besnik Hasi het wel even gehad met Thorgan Hazard tijdens een match en omgekeerd. Er is geen speler waar de coach van Anderlecht meer op roept dan op zijn 32-jarige creatieveling. Die durft al eens gaan zwerven of het eens nalaten terug te zakken bij balverlies.

Thorgan loopt dan ook soms even te nukken en kijkt met boze blik richting bank. Maar momenteel is er niemand zo bepalend als de 'nummer 11'. Drie goals en een mooie pre-assist op Camara voor de goal van Bertaccini. We hebben het al geschreven: niet Stroeykens, maar wel Hazard moet op de spelverdeling staan.

Voor de match leek het alsof Hazard weer naar de flank zou worden verbannen, maar Verschaeren nam die positie in en Thorgan deed zijn werk achter Vazquez. Dat doet hij trouwens met heel veel overgave. Na de kritiek die hij kreeg van zijn coach over zijn inzet op training vindt hij ook dat hij iets te bewijzen heeft.

"Laisse Thorgan s’amuser."

Maar dat niet alleen: hij amuseert zich ook. Daarom was het zo verrassend dat hij donderdag niet op het veld stond tegen Häcken. Maar blijkbaar had hij dat zelf gevraagd omdat hij schrik heeft van synthetische velden na zijn zware knieblessure.

Hasi kan in ieder geval niet meer om hem heen. Deze Hazard wil elke JPL-ploeg rondlopen hebben. Stilaan is hij ook weer de mening van de fans aan het veranderen, want die vonden dat hij vorig seizoen niet genoeg bracht.

Hazard heeft tijdens het tussenseizoen echter heel veel werk in zijn fysieke paraatheid gestoken, ook qua kracht. Dat loont nu. Vorig seizoen moest hij in een slecht draaiende ploeg ineens het verschil gaan maken na zes maanden aan de kant. Nu hij weer over al zijn vermogens beschikt is er maar één leuze: "Laisse Thorgan s’amuser."