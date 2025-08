Een duidelijke boodschap: aangekomen voor 3 miljoen en nu goalgetter voor de B-ploeg van Anderlecht

Mihajlo Cvetkovic is deze zomer voor 3 miljoen euro naar Anderlecht gekomen. Maar de Serviër scherpt momenteel zijn vaardigheden aan bij de RSCA Futures.

RSC Anderlecht was deze zomer erg actief, en sommige spelers zullen geduld moeten hebben voordat ze Besnik Hasi kunnen overtuigen. We hebben al gesproken over het geval van Cédric Hatenboer, geblesseerd tijdens de voorbereiding en nog steeds niet in staat om bij de A-kern te komen.

Cvetkovic bij de B-kern

Mihajlo Cvetkovic is nog zo'n situatie. De 18 jaar oude Serviër kwam voor 3 miljoen euro en hoopte een plekje in het A-elftal te veroveren, maar zijn eerste oefenwedstrijd speelde hij op een positie die niet de zijne is, en hij raakte ook geblesseerd.

Terwijl het seizoen is begonnen, is Cvetkovic dus naar de stage van RSCA Futures gestuurd, net als Hatenboer. En blijkbaar heeft hij daar vertrouwen getankt: de U23 van de club versloeg FC Metz met 2-0 dankzij twee goals van de Servische spits.

Kan hij zich met rol verzoenen?

De komst van Adriano Bertaccini, die een vergelijkbaar profiel heeft als Mihahjlo Cvetkovic (veelzijdig in de aanvalslinie), zou de zaken kunnen compliceren. De Futures, die een moeilijk seizoen 2024-2025 doormaakten, hebben behoefte aan aanvallende versterking.

Cvetkovic zal echter waarschijnlijk niet blij zijn met zijn rol in de U23. Hij komt immers uit de Servische eerste klasse en hoopte zijn kans te krijgen om te overtuigen. Onlangs international geworden, streeft hij ernaar om zich te bewijzen in het A-elftal. Zou de transfermarkt nog een plekje kunnen vrijmaken in de A-kern?