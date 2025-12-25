Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

KRC Genk heeft met Nicky Hayen zijn nieuwe hoofdcoach beet. De Limburger tekende een contract van onbepaalde duur en staat meteen voor een pittige vuurdoop: een beladen duel tegen zijn ex-club Club Brugge.

Velen waren niet verrast met zijn keuze om naar Genk te trekken. Ook Franky Van der Elst niet. De voormalige Rode Duivel vindt het een heel logische beslissing van beide partijen om met elkaar in zee te gaan.

Een logische keuze van zowel Genk als Hayen

"Als zo iemand vrijkomt, met hetgeen hij de afgelopen achttien maanden gepresteerd heeft in de Belgische competitie en in de Champions League, is het inderdaad logisch dat je als club bij hem uitkomt. Ook voor Hayen is het uiteindelijk een mooie kans, hé", zegt Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Genk is een mooie club en er zijn veel trainers die zouden staan springen om die job te doen", gaat hij verder. Maar voor Hayen verandert nu ook vooral het plaatje naast het voetbal. "Daarbij werkt hij nu ook dichter bij huis."

"Bij Club zat Hayen vaak alleen in Knokke, dus wat dat betreft is het toch altijd net iets aangenamer als je na een training naar huis kan rijden, naar jouw vrouw en kinderen", aldus Van der Elst, die zo toch een groot voordeel ziet. "Alleen zal Hayen bij Genk ook wel zijn werk hebben."