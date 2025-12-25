Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België
Foto: Photonews
Na maanden zonder club is Mike Vanhamel terug van weggeweest. De 36-jarige doelman tekent op Kerstmis bij Royal Cappellen FC en moet met zijn ervaring voor meer rust en stabiliteit zorgen.

De naam Mike Vanhamel werd de laatste maanden niet vaak genoemd. Logisch ook, sinds deze zomer zat de 36-jarige doelman zonder club. Zijn laatste avontuur was er eentje bij KVK Tienen.

Maar op Kerstmis kwam daar verandering in. Vanhamel gaat namelijk aan de slag bij Royal Cappellen FC in tweede nationale. De doelman zal zijn ervaring daar kunnen doorgeven vanaf nu.

Mika Vanhamel heeft nieuwe uitdaging beet

De club kondigde haar toptransfer aan met een bericht op sociale media. "Mike Vanhamel (36) moet de komende maanden meer ervaring aan onze defensie geven", klinkt het via Instagram.

"Op die manier hoopt Cappellen een zorgeloze tweede seizoenshelft te kennen. Vanhamel was vorig seizoen nog actief bij KVK Tienen en maakte eerder het mooie weer bij onder andere Lierse, Beerschot en La Louvière"

In het verleden kwam Vanhamel vooral uit in 1B, al speelde hij ook heel wat wedstrijd in 1A. De doelman is vooral bekend van zijn periode bij Beerschot, waar hij 137 keer tussen de palen stond.

