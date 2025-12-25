'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

De Afrika Cup is niet alleen sportief belangrijk, maar ook een uitstalraam voor scouts. Terwijl JPL-clubs spelers missen, speuren Europese topclubs naar opportuniteiten. Ook FC Barcelona kijkt daarbij opvallend richting België.

De Afrika Cup is volop aan de gang en daar voelen JPL-clubs wel wat van. Heel wat ploegen moesten spelers afstaan, waardoor trainers opnieuw moeten puzzelen vlak voor de jaarwisseling.

Het is een groot tornooi en daar kunnen clubs op een manier ook van profiteren. Met de wintermercato voor de deur zijn er ook genoeg scouts aanwezig in Marokko.

Barcelona-scout spot Gent-verdediger op Afrika Cup

SPORT meldt dat Barcelona een scout stuurde naar de wedstrijd Kameroen - Gabon, die op 1-0 eindigde. Dat was voornamelijk om Etta Eyong (Levante) in de gaten te houden. Hij was voor Barça al een optie deze zomer.

Maar uiteindelijk is het daar niet bij gebleven. De scouts waren tijdens de wedstrijd namelijk ook onder de indruk van Samuel Kotto, de linksvoetige centrale verdediger bij KAA Gent. Opvallend, want bij de Buffalo's komt hij niet aan veel speeltijd.



Hij zou opgevallen zijn door zijn fysieke kracht en zijn goede balbehandeling. SPORT schrijft dat hij "een parel voor de toekomst zou kunnen zijn." Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt zo'n miljoen euro.