Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Mihajlo Cvetkovic begon drie wedstrijden op rij in de basis bij Anderlecht, maar moest daarna op de bank starten. Besnik Hasi koos in die periode voor Bertaccini in de spits en eerst Stroeykens, daarna Llansana in de basis.

Toch liet de jonge Servische aanvaller telkens van zich horen bij zijn invalbeurten. Zijn energie en gedrevenheid zorgden ervoor dat Anderlecht wedstrijden kon doen kantelen.

“Alles is heel snel gegaan voor hem en we merkten dat hij de laatste wedstrijden niet meer dezelfde energie had", verklaarde Hasi zijn bankzittersstatuut. “In zo’n geval is het beter het ritme wat te vertragen voor een jonge speler.”

Cvetkovic scoorde punten bij Hasi in de match tegen Antwerp

Cvetkovic was een bepalende factor bij de tweede helft tegen Antwerp. Anderlecht kwam terug van een 0-2 achterstand en haalde 2-2 dankzij zijn invloed op het veld.

“Nu gaat alles beter met hem", vervolgde Hasi. “We zien hoe hij met energie terugkomt en wedstrijden kan doen kantelen. Vrijdag zal hij waarschijnlijk opnieuw in de basis starten.”

Veel keuze heeft Hasi trouwens niet. Bertaccini alleen in de spits blijkt geen voltreffer en telkens Hasi zijn opstelling aanpast, komt Anderlecht in de problemen.