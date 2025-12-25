Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Toen hij trainer was van Anderlecht, aarzelde Vincent Kompany niet om interessante profielen in België te bestuderen. Zo waagde hij ook zijn kans voor Thomas Henry.

Thomas Henry beleeft moeilijke momenten bij Standard, waar hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Timothé Nkada, die sneller de diepte zoekt. Toch heeft Henry zelf ook sterke troeven, zoals zijn neus voor doelpunten en zijn aanwezigheid in de zestien.

Dat kon de Pro League al vanop de eerste rij vaststellen tijdens zijn eerste seizoen in 1A met OH Leuven, vijf jaar geleden (21 goals en 6 assists in 31 wedstrijden). Nadien trok hij voor 5,5 miljoen euro naar Venezia.

Italië was echter niet zijn eerste keuze. "Ik had al toegezegd aan Swansea. De toenmalige coach belde me in maart, het was allemaal heel vroeg rond. Het probleem was dat ik 21 goals had gemaakt en daardoor meer waard werd. Niet Leuven beheerde het dossier, maar John Rudkin, de sportief directeur van Leicester", herinnert Henry zich bij Circus Daily.

Henry mocht van OH Leuven niet naar een andere JPL-club

De Foxes bleven onverbiddelijk. "De transfer ging niet door. Swansea deed twee aanbiedingen, ik heb Rudkin gesmeekt om ze te aanvaarden, maar dat gebeurde niet en Swansea stapte uit de onderhandelingen. Ik kreeg ook een telefoontje van Vincent Kompany om naar Anderlecht te komen. Hetzelfde gold voor vijf aanbiedingen van AA Gent: allemaal geweigerd. Leuven wilde niet dat ik naar een andere Belgische club ging."



Daarop kwam Venezia in beeld om de situatie te ontmijnen en Henry een stap hogerop te laten zetten. Ook al werd het geen Premier League, de Franse spits speelde uiteindelijk 67 wedstrijden in de Serie A, waarin hij 14 keer wist te scoren.