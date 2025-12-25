Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Vrijdag wacht Nicky Hayen meteen een beladen test met Genk tegen Club Brugge. Frank Boeckx verwacht dat zijn inside knowledge snel het verschil kan maken.

Nicky Hayen staat vrijdagnamiddag oog in oog met zijn ex-club, Club Brugge. Als trainer van Racing Genk zal hij zijn goede kennis over de tegenstander kunnen gebruiken. Op zijn eerste persmoment als Genk-trainer wou hij niet te veel aandacht schenken aan hoe speciaal de wedstrijd zou zijn.

"Je moet dat hoofdstuk wel achter je laten", zegt Frank Boeckx bij DAZN. "Je moet een nieuwe pagina omslaan met de volledige focus op Genk. Maar het zou toch mooi zijn om meteen je ex-werkgever te kloppen."

"En ik denk dat er wel werk is bij Racing Genk", merkt de voormalige doelman op. Boeckx ziet meteen één duidelijke opdracht voor Hayen. "Hij weet dat er minder tegendoelpunten moeten komen en dat hij toch het creatieve in de ploeg moet houden."

Hayen kan meteen voordeel halen uit zijn Brugse verleden

Hayen was lang genoeg coach van blauw-zwart om te weten waar hij zijn ex-ploeg pijn kan doen. "Hij kent Brugge door en door. Normaal gezien gaat hij ook direct kunnen zeggen waar de pijnpunten liggen. Hij zal geen scouting moeten doen voor deze wedstrijd."

"Hij weet alles wat hij moet weten", zegt Boeckx. Over Club Brugge dan toch. "Dus ik ben benieuwd of hij zijn eigen ploeg al goed genoeg kent."