KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen sluit zaterdag het jaar af met een thuiswedstrijd tegen FCV Dender. Met een plek in de top zes lonken belangrijke punten in de strijd om de Champions' Play-offs, al wil Malinwa vooral de rust bewaren.

Malinwa staat momenteel op de vijfde plaats met 30 punten. Trainer Fred Vanderbiest wil het vooral rustig houden rond zijn club, al is dat nogal moeilijk nu Mechelen het zo goed doet.

Onder de radar blijven

"Veel aandacht zou ook kunnen leiden tot bepaalde uitspraken of bepaalde verwachtingen. Als KV Mechelen doorheen de jaren iets te veel gemediatiseerd werd of voelde dat het die stap kon zetten, was het meestal niets", zegt hij volgens HLN bij VTM Nieuws.

"Ik heb liever dat we een beetje onder de radar blijven", gaat Vanderbiest verder. Ter herinnering: KV Mechelen speelde nog nooit play-off 1. In het seizoen 2019-2020 eindigde het zesde, maar toen werd de competitie stopgezet vanwege COVID.

Eerste keer PO1 voor Malinwa?



De stand na het reguliere seizoen werd het eindklassement, zonder play-offs. Deze keer zou het voor het eerst raak kunnen zijn. "Het is al vaak net niet geweest. KV Mechelen verdient het om er toch eens bij te zijn", aldus Vanderbiest.