Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

Union Saint-Gilloise trekt vrijdagnamiddag op verplaatsing naar Cercle Brugge. David Hubert blikte vooruit op de wedstrijd en ging daarbij in op de hete hangijzers binnen zijn ploeg.

Na de thuiswedstrijden af te sluiten met een laatste zege en zo in 2025 een bijna perfect rapport van 50 op 57 neer te zetten in het Dudenpark, heeft Union nog één uitwedstrijd af te werken voor de winterstop. Voor de verplaatsing naar Cercle Brugge zal de staf het moeten stellen zonder Raul Florucz en Kevin Mac Allister (geblesseerd), en ook Ousseynou Niang en Adem Zorgane, die actief zijn op de Afrika Cup.

"We gaan geen excuses zoeken door ons achter die afwezigheden te verschuilen. Het zijn uiteraard vier belangrijke spelers, maar we focussen ons op onszelf, en alleen op onszelf", zegt David Hubert op zijn persconferentie volgens La Dernière Heure.

Union houdt de boot af

De coach van de Brusselaars kreeg ook een vraag over Besfort Zeneli. De Zweedse middenvelder presteert sterk bij Elfsborg en wekt interesse, ook bij Union. "Ik spreek geen Zweeds en lees weinig Belgische pers. Zolang een speler niet getekend heeft bij de club, heeft het geen zin om daarover te praten", hield Hubert het kort.

"Versterking? Mijn mening is altijd dezelfde: bij elke mercato kunnen spelers vertrekken en komen. Het doel van elke club is om zich te versterken wanneer dat mogelijk is, hetzij met onmiddellijke impact, hetzij met het oog op de toekomst", voegde hij eraan toe.



Tot slot kwam ook Sofiane Boufal ter sprake. De Marokkaan brengt vaak iets extra wanneer hij invalt, maar zijn speelminuten blijven beperkt en hij is momenteel afwezig "om persoonlijke redenen." Voedt dat de geruchten over een vertrek? "Ik had vorige week al gezegd dat hij het einde van 2025 zou missen om persoonlijke redenen. Meer kunnen we daar momenteel niet over zeggen."