Degryse blijft kritisch voor Anderlecht ondanks zes op zes: "Eenzelfde blamage kan toch niet?"

Analist Marc Degryse ziet dat Anderlecht na twee competitiezeges met het maximum van de punten staat, maar erg onder de indruk is hij voorlopig niet. Tegen Cercle Brugge vond hij de overwinning logisch, omdat de thuisploeg nauwelijks gevaar wist te creëren.

"Ze mochten nog twee uur spelen en hadden nog niet gescoord", merkte hij op in HLN. De invalbeurt van nieuwkomer Adriano Bertaccini kon Degryse wel bekoren. De spits bracht volgens hem precies wat Anderlecht nodig heeft: energie én een neus voor goals.

Daarmee lijkt Luis Vázquez weer wat verder van speelminuten verwijderd. Toch vindt Degryse dat coach Besnik Hasi niet té tevreden mag zijn. "De tweede helft verdient een kritische terugblik."

Hazard beste man op het veld

Thorgan Hazard was volgens Degryse de beste man op het veld, net als een week eerder tegen Westerlo. De ex-Rode Duivel bevestigt zijn vorm en toont zich belangrijk voor de ploeg. Daarom begrijpt Degryse niet waarom Hasi hem in de Europese match tegen Häcken pas in de 90ste minuut liet invallen. “Een vreemde keuze in zo'n belangrijke wedstrijd.”

De uitschakeling tegen Häcken blijft dan ook nazinderen bij Degryse. Hij had zich eerder al uitgesproken over de Europese ambities van paars-wit en noemde het onvergeeflijk om uitgeschakeld te worden door de Zweden.

Degryse trekt ook een parallel met Sheriff Tiraspol, dat over twee wedstrijden met zware cijfers onderuitging tegen FC Utrecht. “Sheriff verloor over twee wedstrijden met 7-2 van Utrecht. Eenzelfde blamage als tegen Häcken kan toch niet? Al weet je met Anderlecht nooit..."