"Ze waren niet gerustgesteld": Pieter Gerkens keerde terug naar Anderlecht met Cercle

Als voormalige speler van Anderlecht was het voor Pieter Gerkens meteen een interessante wedstrijd tegen zijn ex-club met Cercle Brugge. Hij vond dat zijn team een punt had verdiend.

Uitgeleend door KAA Gent aan Cercle Brugge keerde Pieter Gerkens zondag terug naar Anderlecht in het Jan Breydelstadion. De Vereniging verloor met 0-2 en zo hebben ze nog niet gewonnen in de Jupiler Pro League.

Gerkens niet ontevreden

De aanvallende middenvelder, opgeleid in Genk en tussen 2017 en 2020 bij Anderlecht, vindt echter dat Cercle Brugge goede dingen heeft laten zien na de rust en dat ze een resultaat hadden kunnen behalen.

"We waren sterker na de rust en speelden met meer durf", verzekerde hij. "We hebben niet echt kansen gecreëerd, maar de dreiging was constant. Anderlecht was niet zo gerust."

Verdiende Cercle een punt tegen Anderlecht?

De goal van Adriano Bertaccini, die enkele minuten daarvoor werd ingebracht, heeft de opmars van Cercle Brugge onderbroken. "Het is jammer om dan vervolgens een tegendoelpunt te incasseren uit de tegenaanval, maar we kunnen ons laten inspireren door het half uur na de rust", sloot hij af op een positieve noot.

Cercle Brugge zal de derby "bij" de buur Club Brugge spelen komende zaterdag, voordat ze Westerlo ontvangen, naar Standard gaan en STVV thuis verwelkomen om augustus af te sluiten. De troepen van Onur Cinel moeten absoluut punten pakken.