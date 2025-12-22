Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Club Brugge won in eigen huis met 2-1 van KAA Gent, maar veel was er eigenlijk niet echt te zien in De Slag om Vlaanderen. Wat dacht Hein Vanhaezebrouck over de wedstrijd tussen de beide topclubs?

Hein Vanhaezebrouck ergerde zich rot aan de wedstrijd tussen Club Brugge en KAA Gent en laat in zijn analyse voor Het Nieuwsblad zijn emoties de vrije loop. “Het paste een beetje bij het gevoel dat ik heb over het algemene niveau in de Jupiler Pro League dit seizoen: heel matig."

Bedroevend niveau volgens Vanhaezebrouck

"De eerste helft was van een bedroevend niveau. Ik hoorde Rik De Mil zeggen dat hij twee dingen kon doen op Club Brugge: ofwel voor een laag blok kiezen en de bus parkeren, ofwel met een hoog blok Club hoog onder druk gaan zetten."

"Hij zei wel dat dat tweede meer zijn ding is, maar koos toch duidelijk voor dat eerste", aldus Hein Vanhaezebrouck. En hij had nog veel meer redenen om te gaan zuchten na de wedstrijd tussen Club Brugge en Gent.

Gentse tegendoelpunten beneden alle niveau

Gent liet weinig zien, maar ook Club Brugge kon weinig doen tegen het blok van De Buffalo's. En de manier waarop de bezoekers doelpunten tegen kregen? Dat was ook tenenkrullend te noemen volgens Vanhaezebrouck.

“Dat was echt beneden alle niveau qua verdedigen. La Louvière zou die twee tegengoals nooit geslikt hebben. Zij zouden die lage voorzetten al lang verwerkt hebben in de eerste zone." Die goals mochten dus nooit vallen.