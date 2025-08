Felice Mazzu komt terug op ontslag bij STVV en geruchten rond zijn persoon

Zondag staan Charleroi en STVV tegenover elkaar, twee clubs waar Felice Mazzù de voorbije jaren zijn stempel op drukte. Het duel in het Stade du Pays de Charleroi is meteen ook een symbolisch moment voor de 58-jarige trainer, die sinds zijn ontslag bij STVV in april uit de schijnwerpers was verdwene

Tot nu, want Mazzù doorbreekt het stilzwijgen in een openhartig interview met La Dernière Heure. Wie dacht een verslagen of verbitterde Mazzù aan te treffen, komt bedrogen uit. “Ik voel me goed, heel goed zelfs", klinkt het. “Ik heb tijd genomen om me op te laden: sporten, tijd met de familie, afstand nemen van het voetbal… Al blijf ik uiteraard alles volgen. Die passie dooft nooit.”

Ook geruchten over een mogelijke terugkeer naar Standard – waar hij in 2022 nog kort aan het roer stond – verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Dat was gewoon weer zo’n roddel.” Een uitstap naar het project van RAEC Mons in Eerste Nationale? “Met alle respect voor die club en het knappe werk daar, maar ik wil in het profvoetbal blijven.”

Kritiek op scheidsrechters

Zijn passage bij STVV blijft een gevoelig hoofdstuk. Mazzù nam het roer over toen de club op een 3 op 18 stond, en dat wist hij. “Dat wist ik bij mijn komst. Maar samen met mijn spelers hebben we de situatie gekeerd. De strijd om de play-downs te vermijden is uiteindelijk beslist op details.”

Een van die details, vindt hij, was de arbitrage. “Mensen begrepen mijn kritiek aan het einde van de reguliere fase niet. Alles zat tegen. Een afgekeurd doelpunt van Bertaccini op Sclessin, een handsbal bij de late gelijkmaker van Genk… Als we daar twee punten meer halen, dan was ik nu nog trainer van STVV. Dat zei ik ook: jullie blijven toch wel, ik niet. En ik had gelijk.”

Toch kijkt hij met warme gevoelens terug op zijn tijd in Limburg. “Ik voelde me echt goed bij STVV. De manier van samenwerken met de clubleiding waardeerde ik enorm. Ik heb me daar oprecht geapprecieerd gevoeld.”