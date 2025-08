Anderlecht zet in op jong 'wonderkind' om verdediging op orde te krijgen: dit is waarom

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft zich versterkt met een van de grootste talenten uit het Turkse voetbal. Yasin Özcan, pas 19 jaar oud, wordt voor één seizoen gehuurd van Kasımpaşa.

Özcan debuteerde op amper 16-jarige leeftijd in de Turkse Süper Lig en speelde sindsdien al 90 wedstrijden op het hoogste niveau. Hij verdeelde die tussen de linksachter en het hart van de verdediging. Zijn ervaring op jonge leeftijd is uitzonderlijk, en dat verklaart waarom hij al op de radar van de Turkse nationale ploeg verscheen.

Ooit nog aanvaller

De verdediger groeide op in Sivas, een stad in Centraal-Anatolië. Hij draagt al jaren het rugnummer 58 – een knipoog naar het nummer op de nummerplaten van zijn geboortestreek. Zijn fysiek valt al op sinds zijn kindertijd, toen hij veruit meer wedstrijden speelde dan zijn leeftijdsgenoten, verspreid over verschillende jeugdploegen.

Oorspronkelijk was Özcan een aanvaller, maar door zijn snelheid en lengte schoof hij steeds verder naar achter op het veld. Eerst als aanvallende linksachter, later als centrale verdediger. Die flexibiliteit kan hem ook bij Anderlecht van pas komen, waar coach Besnik Hasi zijn verdediging herschikt.

Nu al Turks international

Özcan werkte bij Kasımpaşa onder de hoede van Burak Yılmaz, de ex-international die bekendstaat om zijn veeleisende aanpak. “Zelfs als ik goed speelde, wees hij op elk klein foutje", zei Özcan ooit. Die scherpte heeft hem geholpen om sneller te groeien dan de meesten van zijn generatie.

In juni maakte hij zijn debuut voor het Turkse A-elftal tegen Mexico, en hij zat zelfs in de voorselectie voor het EK. Vincenzo Montella twijfelde tot het laatste moment of hij de jonge verdediger zou meenemen. Anderlecht haalt met Özcan dus geen onbekende, maar een groot talent met ambitie en al flink wat bagage.