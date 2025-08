Na het vertrek van Bertaccini: "Als er goed voorstel komt, ben ik ook weg bij STVV"

Adriano Bertaccini is weg bij STVV. De aanvaller verdedigt de komende seizoenen de kleuren van RSC Anderlecht.

Geen Adriano Bertaccini meer bij de Kanaries en dat is vooral jammer voor zijn soulmate Louis Patris. De twee konden het heel goed vinden met elkaar.

“Maar ik ben meer tevreden dan triest, hoor. Hiervoor werkt een voetballer, hé”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “Om in zijn carrière stappen hogerop te kunnen zetten. Dat is gebeurd bij Adriano. Hij verdient die stap.”

Louis Patris overweegt vertrek bij STVV

De kans dat Bertaccini zou vertrekken was groot. En er zijn nog mannen die mogelijk andere oorden opzoeken deze zomer: Lapoussin en Belaïd bijvoorbeeld, maar ook Louis Patris.

“In een mercato zijn er bij alle ploegen spelers die mogelijk vertrekken. Als er een goed voorstel komt waar iedereen beter van wordt, kan dat. Maar gehaast ben ik ook weer niet”, gaat hij verder.

Patris heeft onder Wouter Vrancken zijn draai gevonden. Hij voelt zich goed bij de nieuwe trainer, waardoor bij STVV blijven ook een mooie optie is voor hem.

Over zijn tijd bij Anderlecht is hij duidelijk. “De gedachte dat ik mislukt ben bij paars-wit heeft geen moment in mijn hoofd gesluimerd. Mijn periode daar heeft me enkel verbeterd als voetballer”, besluit Patris.