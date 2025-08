Geen goed nieuws (of net wel?) op de Bosuil: Spaanse club haakt af voor sterkhouder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Spaanse club Sevilla heeft zich onverwacht teruggetrokken uit de onderhandelingen rond Mahamadou Doumbia. De middenvelder blijft voorlopig bij Royal Antwerp FC.

Mahamadou Doumbia ligt nog tot 2027 onder contract bij Royal Antwerp FC tot 2027, maar wordt al een tijdje genoemd voor een zomers vertrek op de Bosuil.

Zijn marktwaarde, geschat op 9 miljoen euro, maakte hem tot een aantrekkelijke optie voor de Andalusische club. Naast Sevilla toonden ook Juventus, Napoli, Brighton en Everton belangstelling voor de jonge middenvelder.

Doumbia blijft voorlopig bij Royal Antwerp FC

Volgens Transferfeed heeft Sevilla besloten zijn shortlist voor het middenveld te herzien. Doumbia wordt geschrapt wegens te duur. Antwerp zou 13 tot 15 miljoen euro willen opstrijken.

Voor Antwerp betekent het afhaken van Sevilla dat Doumbia voorlopig aan boord blijft, al duurt de transfermercato natuurlijk wel nog een heel eindje.

Of hij deze zomer nog vertrekt zal wellicht vooral van de vraagprijs afhangen. En uitstel is zeker geen afstel. Binnen enkele maanden is er al weer een transferperiode.